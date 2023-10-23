به گزارش خبرگزاری مهر، هواشناسی هرمزگان اعلام کرد: طبق تحلیل نقشه های هواشناسی در ساعت های ابتدایی صبح در سواحل و جزایر استان مه رقیق صبحگاهی، در طول روز وزش بادهای جنوب شرقی برروی مناطق دریایی و در ساعت های بعدازظهر در ارتفاعات، برخی نقاط مرکزی و تنگه هرمز، رشد ابرهای همرفتی همراه با رگبار باران و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

پدیده غالب سواحل و جزایر استان مه رقیق صبحگاهی و در طول روز وزش باد و غبار محلی خواهد بود و همچنین در ساعت های صبح تا ظهر در مناطق مرکزی استان هرمزگان و تنگه هرمز وقوع رگبار پراکنده باران دور از انتظار نیست.

در دریای عمان و تنگه هرمز افزایش بادهای جنوب شرقی سبب متلاطم شدن دریا خواهد شد، از این رو توصیه می شود رفت و آمد شناورهای سبک و صیادی با احتیاط صورت پذیرد.

در ساعت های بعدازظهر در بلندی های استان، برخی نقاط مرکزی، غربی و تنگه هرمز، رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق و افزایش لحظه ای سرعت باد گاه گرد و غبار پیش‌ بینی می‌شود و طغیان رودخانه های فصلی و سیلابی شدن مسیل ها نیز محتمل خواهد بود؛ از این رو توصیه می شود شهروندان از رفتن به مناطق مرتفع و آمد و شد در حاشیه و بستر رودخانه های فصلی خودداری کنند.

به لحاظ دمایی، نوسانات دمایی تغییرات چندانی نخواهد داشت.