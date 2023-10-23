اعضا هیأت منصفه مطبوعات چهارمحال و بختیاری معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رزم صبح دوشنبه در جلسه انتخاب اعضا جدید هیأت منصفه مطبوعات چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی رسیدگی به جرایم مطبوعاتی علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌پذیرد.

وی افزود: تعداد اعضا این هیأت در تهران ۲۱ نفر و در استان‌ها ۱۴ نفر است که این افراد از بین گروه‌های مختلف اجتماعی انتخاب می‌شوند.

رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: هیأت منصفه مطبوعات نماینده افکار عمومی جامعه هستند و نقش مؤثری در سلامت اصحاب رسانه و مطبوعات دارند.

رزم عنوان کرد: اعضا هیأت منصفه مطبوعات باید دارای شرایطی باشند، تعیین این شرایط صرفاً برای گزینش افرادی است که بتوانند دستگاه قضائی را برای کشف حقیقت و تسریع در رسیدگی یاری بخشند.

وی مدت زمان فعالیت اعضا هیأت منصفه را دو سال اعلام کرد و خاطرنشان کرد: اسامی اعضا جدید هیأت منصفه مطبوعات چهارمحال و بختیاری پس از صدور احکام و تحلیف اطلاع رسانی خواهد شد.

گفتنی است در جلسه انتخاب اعضا جدید هیأت منصفه مطبوعات استان نماینده امام جمعه، معاونین قضائی رئیس کل دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس شورای اسلامی شهر شهرکرد، نماینده حوزه علمیه و رئیس دادگاه کیفری استان حضور داشتند.