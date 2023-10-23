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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۳۰

رئیس هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری کرمان:

ثبت‌نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری در کرمان آغاز شد

ثبت‌نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری در کرمان آغاز شد

کرمان- رئیس هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری کرمان گفت: ثبت‌نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری از امروز آغاز و تا هفتم آبانماه ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس پورسیدی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ثبت نام کانون کارشناسان در ۸۰ رشته از امروز آغاز و تا هفتم آبانماه ادامه دارد.

وی با اشاره به کمبود کارشناس در رشته‌های امور ثبتی، جعل، خط و امضا ادامه داد: داوطلبانی که در حوزه‌های مختلف ثبت نام می‌کنند، در ۱۵ دی ماه مورد آزمون قرار می‌گیرند و در صورت قبولی در آزمون طی مدت یک سال کار آزمایشی در زیرمجموعه کانون کارشناسان انجام داده و سپس به روند کاری وارد می‌شود.

وی تعرفه پرداخت به کارشناسان رسمی دادگستری را بر طبق سال ۹۸ دانست و گفت: در برخی از رشته‌ها کارشناسان دادگستری دارای صلاحیت لازم نیستند و کانون کارشناسان برای تمامی رشته‌ها آزمون برگزار می‌کند.

وی در ادامه از برگزاری دوره‌های آموزشی توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری خبر داد و گفت: در مجموعه دادگستری تمامی ارزیابی پرونده‌ها از طریق کانون کارشناسان انجام می‌شود و قاضی پرونده، کارشناسان را تعیین می‌کند.

کد مطلب 5919448

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