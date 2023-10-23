۲ تذکر در هفته اخیر به شهردار مشهد داده شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید دبیریان صبح دوشنبه در نود و سومین جلسه علنی شورای شهر مشهد در تذکر به شهردار مشهد اظهار کرد: تذکراتی که از سوی شورا به شهردار داده می‌شود، قرار نیست فقط شنیده شود.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد افزود: ۲ تذکر در هفته اخیر به شهردار داده شده اما تاکنون هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ایم.

وی اضافه کرد: ارائه گزارش پیشرفت طرح‌های عمرانی توسط شهردار از دغدغه‌های شورا بوده، اما هنوز گزارشی در این خصوص ارائه نشده است.

دبیریان ادامه داد: برای تحقق کارآفرینی و اشتغال تفاهم نامه‌ای با بنیاد برکت منعقد و مصوب شد اما برای عملی شدن این تفاهم نامه هنوز از سوی شهرداری هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است.

کامل‌ترین مجموعه پارک‌های ویژه بانوان به بهره‌برداری رسید

ایمان فرهمندی، نایب رییس شورای اسلامی شهر مشهد اظهار کرد: دشمنان باید بدانند فرزندان جبهه حق و مقاومت همانند گذشتگانشان در راه آرمان‌های انسانی و آزادی برون‌ستیزی هیچ بیمی به خود راه نمی‌دهند و با خون خود درخت تنومند مقاومت را آبیاری و مسیر ظهور حضرت صاحب زمان را تسهیل و فراهم می‌کنند.

نایب رییس شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به یک آبان ماه، گرامیداشت روز آمار و برنامه‌ریزی، افزود: این روز را به همکاران خود در شورای اسلامی در کمیسیون برنامه و بودجه و همین طور به همکاران در شهرداری در معاونت برنامه ریزی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. آمار و اطلاعات به عنوان پیش نیاز تصمیم‌گیری‌ها، سیاست گذاری‌ها و برنامه ریزی‌ها مورد توجه است از جمله اتفاقات ارزشمند در این خصوص افتتاح رصد خانه شهری بود. آمار و ارقام در تصمیم گیری‌ها کمک می‌کند و تصمیمات باید براساس این مستندات و به صورت علمی باشد.

وی ضمن تبریک به مناسبت ولادت امام حسن عسکری (ع) ادامه داد: این امام بزرگوار دارای مکارم و عظمت اخلاقی خاصی بودند. دوست و دشمن شیفته ایشان بودند و این ویژگی از آشکارترین جلوه شخصیت آن حضرت بود.

فرهمندی با اشاره به سوم آبان ماه سالروز رحلت عالم فاضل و پرهیزکار حضرت آیت الله میرزا جواد آقا تهرانی ادامه داد: او انسانی وارسته و با کوهی از معرفت و دانش بود.

نایب رییس شورای اسلامی شهر مشهد ضمن تسلیت سالروز وفات حضرت معصومه (س) گفت: در روزهای گذشته کامل‌ترین و ویژه‌ترین مجموعه پارک‌های مختص بانوان در بوستان وکیل آباد به بهره برداری رسید. خرسندیم این مجموع به مساحت هفت هکتار به پارک‌های ویژه بانوان اضافه و افتتاح شد.

مصوبات شورای شهر مشهد

گفتنی است؛ لایحه نامگذاری تعدادی از معابر فرعی به نام شهدای گرانقدر تصویب شد، طبق این لایحه شهرداری مشهد مقدس مکلف است نسبت به نامگذاری معابر فرعی با حفظ شماره به نام شهدای گرانقدر اقدام کند.

در منطقه ۶ معبر فرعی شهید مفتح شرقی ۲۹ واقع در بلوار شهید مفتح شرقی با حفظ شماره به نام شهید یحیی باخدا کاریز بالا، منطقه ٨ معبر فرعی آیت الله خامنه‌ای ۱۴ واقع در شهید اندرزگو ۱۲ با حفظ شماره به نام برادران شهید رضوی (سید مرتضی، سید جمال و سید کمال) و در منطقه ١٠ معبر فرعی بهورز ۳ واقع در شهید فلاحی ۷ با حفظ شماره به نام شهید نعیم لامی و در منطقه یک تغییر نام معبر فرعی ابو مسلم واقع در احمد آباد به نام شهید هادی مسلم نامگذاری شود.

لایحه دو فوریتی اعمال ماده ۹ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت تصویب شد.

در راستای لزوم ایجاد دسترسی مناسب به منظور توزیع ترافیک بین معابر و با توجه به آسیب‌های ترافیکی اجتماعی و امنیتی ناشی از عدم دسترسی به مراکز آموزشی، بازگشایی معبر ۱۲ متری مجتمع آموزشی المهدی واقع در خیابان مفتح شرقی ۲۹ در دستور تملک و اجرا قرار گرفته است. بر همین راستا با توجه به پیگیری‌های به عمل آمده و مذاکرات مکرر با مالکین زارعین و متصرفین تاکنون نتیجه‌ای جهت توافق و صلح با ایشان حاصل نشده است؛ لذا شهردار مقدس در نظر دارد با توجه به وجود فوریت و به منظور سرعت بخشیدن به اجرای طرح یاد شده، نسبت به اعمال ماده ۹ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت در خصوص میزان در مسیر ملک یاد شده اقدام کند.

براساس این لایحه شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود با توجه به فوریت طرح بازگشایی معبر ۱۲ متری مجتمع آموزشی المهدی واقع در خیابان مفتح شرقی ۲۹، نسبت به تملک میزان در مسیر عرصه ملک و نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مطابق نقشه و کروکی اقدام کند.