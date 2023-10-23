سنگ فیروزه اصل از کجا بخریم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، فیروزه اصل نیشابور یکی از قیمتی‌ترین و مشهورترین فیروزه‌ها در جهان است. نیشابور شهری در شمال شرق ایران است که برخی از بزرگترین معادن فیروزه جهان در اطراف آن قرار دارد.

یکی از ویژگی‌های برجسته فیروزه اصل نیشابور، رنگ سبز آبی زیبای آن است. این فیروزه‌ها در معادن نیشابور در لایه‌های کانی‌های آبی قرار دارند. رنگ سبز آبی فیروزه اصل نیشابور به دلیل حضور عنصرهایی مانند مس و کبالت در ساختار آن بوجود می‌آید. فیروزه اصل نیشابور به دلیل زیبایی و کیفیت فوق‌العاده خود، برای جواهرسازی و ساخت انگشتر فیروزه، گردنبند، دستبند و دیگر آثار هنری استفاده می‌شود.

اصالت فیروزه نیشابور بسیار مهم است و برخی از شرکت‌ها و فروشندگان در بازار جهانی سنگ‌های قیمتی فیروزه اصل نیشابور را به فروش می‌رسانند. برای اطمینان از اصالت فیروزه نیشابور، بهتر است از فروشندگان معتبر و قابل اعتماد خرید کنید و مدارک تأیید اصالت را دریافت کنید.

فیروزه اصل نیشابور را از کجا بخریم؟

همان طور که می‌دانید بهترین فیروزه را در نیشابور می‌توان پیدا کرد. بنابراین بهتر است به طور مستقیم از فروشگاهی در نیشابور که تنوع بالایی از انواع جواهر را دارد و اصالت محصولات خود را تضمین کرده با قیمت مناسب در اختیار شما قرار داده است.

قیمت هر گرم فیروزه اصل به دلیل تورم و نوسانات ارزی، در ماه‌های اخیر ثابت نیست و نمی‌توان آمار دقیقی از قیمت هر گرم فیروزه اصل ارائه کرد. اگر قصد خرید فیروزه اصل را به صورت تکی یا عمده دارید، بهتر است یک فروشگاه معتبر را انتخاب کنید. علاوه بر این، قیمت هر گرم فیروزه اصل بسته به نوع فیروزه متفاوت است. فیروزه نیشابوری با رگه‌های طلایی یکی از گران‌ترین انواع آن است.

مرکز خرید سنگ فیروزه اصل نیشابور

اصالت فیروزه نیشابور بسیار مهم است و برخی از شرکت‌ها و فروشندگان در بازار جهانی سنگ‌های قیمتی فیروزه اصل نیشابور را به فروش می‌رسانند. برای اطمینان از اصالت فیروزه نیشابور، بهتر است از فروشندگان معتبر و قابل اعتماد خرید کنید و مدارک تأیید اصالت را دریافت کنید.

فروشگاه فیروزه مشاهیر یکی از بزرگترین مراکز خرید سنگ فیروزه اصل نیشابور است که شما می‌توانید با خیال راحت خرید خود را انجام دهید. این فروشگاه یکی از معتبرترین مراکز فروش فیروزه نیشابور با بالاترین کیفیت سنگ‌های درجه یک در کشور می‌باشد. شما می‌توانید با خرید اینترنتی انواع فیروزه نیشابور را خریداری کنید و در وقت خود صرفه جویی کنید و سفارش خود را خیلی سریع از هر کجا دریافت کنید. هم چنین با خرید حضوری از تماشای انواع جواهر و گوهرهای ناب و خاص لذت ببرید.

همانطور که می‌دانید برای نگهداری سنگ‌های فیروزه شرایط خاصی وجود دارد تا آسیب نبیند، تغییر رنگ ندهد و از بین نرود. یکی از مهمترین این موارد این است که از قرار دادن در آب زیاد و لکه نگرفتن سطح آن خودداری کنید. وقتی سطح فیروزه را با روغن و … می‌مالید، فیروزه می‌میرد و رنگ آن به سرعت تغییر می‌کند.

همانطور که می‌دانید فیروزه نیشابور قیمت‌های متفاوتی دارد، می‌توان گفت رنگ آن، اصلی ترین عاملی است که قیمت فیروزه نیشابور را دچار نوسانات زیادی می‌کند، بنابراین هرچه رنگ آبی آن بیشتر باشد، ارزش مادی بالاتر است.

فیروزه نیشابور انواع مختلفی دارد که از مهمترین آنها می‌توان به فیروزه عجمی و شجری اشاره کرد. فیروزه شجری به فیروزه‌ای می‌گویند که ناخالصی‌هایی در آن وجود دارد، این ناخالصی‌ها اشکال مختلفی بر روی فیروزه ایجاد کرده است. معمولاً فیروزه عجمی نیشابور نسبت به نوع شجری آن بسیار گران است.

رنگ و نقوش فیروزه

سنگ فیروزه به دلیل پالت رنگی متمایزش، که از آبی مایل به سبز تا آبی آسمانی متغیر است، بسیار ارزشمند بوده و جایگاه ویژه‌ای در جواهرسازی دارد. رنگ آبی فیروزه در درجه اول به دلیل وجود مس است، در حالی که آهن و کروم اغلب به رنگ سبز آبی و سبز کم رنگ سنگ کمک می‌کنند. هر چه سنگ فیروزه خلوص بیشتری داشته باشد، رنگ آن به آبی نزدیک‌تر است، به همین دلیل سنگ‌های فیروزه یکدست آبی قیمت بیشتری نسبت به سایر رنگ‌ها دارند.

فیروزه علاوه بر رنگ، به دلیل نقش‌های منحصر به فرد خود نیز شناخته شده است. این نقوش ناشی از سنگ مادر بوده و معمولاً به صورت تار عنکبوت یا لکه‌هایی ظاهر می‌شود که با رنگ اصلی گوهر در تضاد است. رنگ‌های این رگه‌ها می‌توانند از سفید تا سیاه متغیر باشند. برخی افراد ترجیح می‌دهند در تزئین جواهرات خود از سنگ فیروزه کاملاً یکدست (سنگ فیروزه عجمی) استفاده کرده و برخی طرح و نقوش رگه‌های طلایی یا مشکی را ترجیح می‌دهند، در نتیجه از سنگ فیروزه شجری در تزئین جواهرات استفاده می‌کنند.

ترکیب سنگ فیروزه با سایر سنگ‌ها

فیروزه یک سنگ آبی است که به خوبی با رنگ‌های سرد و روشن مانند نقره‌ای، طلای سفید و طلای زرد هماهنگ می‌شود. شما می‌توانید فیروزه را همراه با طلا یا نقره استفاده کنید. رنگ‌های گرم‌تر به فیروزه جلوه‌ای خاص هدیه داده و ترکیب آن‌ها با یکدیگر، جواهرات زیبایی می‌سازند که باعث جذابیت بیشتر استایل شما خواهد شد.

فیروزه از نظر انرژی با همه مواد معدنی سازگار نیست. فیروزه یکی از سنگ‌هایی است که توصیه می‌شود به تنهایی استفاده کنید زیرا انرژی آن بسیار قوی است. اگر بخواهیم به سنگی اشاره کنیم که باید از پوشیدن آن با فیروزه اجتناب کنید، آن سنگ یاقوت است. البته می‌توانید این دو سنگ را روی دو قطعه جواهرات استفاده کرده و مطمئن شوید که با هم در برخورد دائم نباشند. اگرچه فیروزه همیشه بهتر است به تنهایی پوشیده شود اما می‌توان آن را با سنگ‌های آبی که انرژی مشابهی دارند ترکیب کرد؛ مانند لابرادوریت، آکوامارین، لاجورد یا عقیق آبی.

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