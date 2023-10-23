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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۲۸

معاون فرماندار ریگان:

مسیرهای مواصلاتی ۱۰ روستا در ریگان بازگشایی شد

مسیرهای مواصلاتی ۱۰ روستا در ریگان بازگشایی شد

کرمان- معاون فرماندار ریگان گفت: بارندگی در شهرستان ریگان باعث قطع راه ارتباطی ۱۰ روستا شده بود که صبح دوشنبه با تلاش رهداری این مسیرها بازگشایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بارندگی در شهرستان ریگان که از عصر یکشنبه آغاز و باعث آبگرفتگی معابر و نیز سیلاب در محورهای روستایی این شهرستان شده بود، صبح دوشنبه با پیگیری‌های راهداری استان کرمان بازگشایی و هم اکنون تردد در این مسیرها طبق روال عادی جریان دارد.

معاون فرماندار ریگان در گفت و گو با مهر ضمن اشاره به محل دقیق سیلاب دیشب در شهرستان ریگان گفت: محورهای ارتباطی ده روستا در منطقه مهدی آباد ریگان بر اثر سیلاب بسته شده بود که با تلاش عوامل راهداری و نیز اتمام بارندگی در این محور، بازگشایی شد.

یوسف بهمنش این سیلاب را بدون خسارت ارزیابی کرد و ادامه داد: شهروندان محترم از حضور در جوار رودخانه‌ها و نیز محل عبور سیلاب خودداری کنند.

وی با اشاره به سوابق بارندگی و تخریب مسیرهای روستایی و شهری در این شهرستان گفت: در سال‌های گذشته نیز با بارندگی‌های شدید، ضمن فعال شدن رودخانه‌های فصلی، تخریب زیادی در راههای شهری و روستایی ایجاد شد.

کد مطلب 5919533

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