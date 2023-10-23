مسیرهای مواصلاتی ۱۰ روستا در ریگان بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بارندگی در شهرستان ریگان که از عصر یکشنبه آغاز و باعث آبگرفتگی معابر و نیز سیلاب در محورهای روستایی این شهرستان شده بود، صبح دوشنبه با پیگیری‌های راهداری استان کرمان بازگشایی و هم اکنون تردد در این مسیرها طبق روال عادی جریان دارد.

معاون فرماندار ریگان در گفت و گو با مهر ضمن اشاره به محل دقیق سیلاب دیشب در شهرستان ریگان گفت: محورهای ارتباطی ده روستا در منطقه مهدی آباد ریگان بر اثر سیلاب بسته شده بود که با تلاش عوامل راهداری و نیز اتمام بارندگی در این محور، بازگشایی شد.

یوسف بهمنش این سیلاب را بدون خسارت ارزیابی کرد و ادامه داد: شهروندان محترم از حضور در جوار رودخانه‌ها و نیز محل عبور سیلاب خودداری کنند.

وی با اشاره به سوابق بارندگی و تخریب مسیرهای روستایی و شهری در این شهرستان گفت: در سال‌های گذشته نیز با بارندگی‌های شدید، ضمن فعال شدن رودخانه‌های فصلی، تخریب زیادی در راههای شهری و روستایی ایجاد شد.