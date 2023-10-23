ذخایر خونی در مشهد به شدت رو به کاهش است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی مهدوی ارفع اظهار کرد: در حال حاضر ذخایر خونی به شدت رو به کاهش است، از مجاوران و زائران بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) درخواست می‌شود تا با حضور در پایگاه‌ها و اهدای خون به یاری بیماران نیازمند بشتابند.

سرپرست روابط عمومی انتقال خون خراسان رضوی با اشاره به کاهش مراجعه مردم به پایگاه‌ها، تصریح کرد: در حال حاضر ذخایر خونی موجود سیر نزولی یافته که با ادامه این روند در روزهای آتی، پاسخگویی به بیماران نیازمند و مراکز درمانی با چالش مواجه خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه نیاز به خون همیشه هست، اعلام کرد: پایگاه‌های اهدای خون مشهد مقدس شامل پایگاه امام رضا (ع) واقع در میدان شریعتی (تقی آباد) ابتدای خیابان دانشگاه، پایگاه امید واقع در نبش خیابان شیرازی ۳ طبقه منهای یک مجتمع تجاری و اقامتی امید، پایگاه شهید کریمی واقع در بلوار شریعتی ۲۸ منطقه قاسم آباد-پایگاه میلاد واقع در بلوار استقلال بین استقلال ۲ و ۴ طبقه فوقانی، پایگاه مهر واقع در نبش بلوار ابوطالب ۳۳ و پایگاه سناباد واقع در انتهای سناباد غربی جنب مرکز بهداشت استان هستند.

مهدوی ارفع افزود: پایگاه‌های امام رضا (ع) در نوبت صبح و عصر و سایر پایگاه‌ها در نوبت صبح آماده پذیرش داوطلبان اهدای خون خواهند بود. ساعت پذیرش پایگاه‌ها در نوبت صبح از ۷:۴۵ الی ۱۲:۴۵ و در نوبت عصر از ۱۴:۳٠ الی ۱۸:۴۵ است. در این اطلاعیه ضمن استمداد از تمام واجدین شرایط اهدای خون، نیاز به همه گروه‌های خونی تأکید شده و با پوزش از داوطلبانی که به دلیل کمبود امکانات پایگاه‌ها ممکن است مدتی را در انتظار بمانند.