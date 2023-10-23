به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی در پنجمین کاروان ترویج بهره‌وری ویژه الگوی کشت ملی محصولات زراعی کشت پاییزه (۱۴۰۲_۱۴۰۳) در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: اهداف این کاروان اطلاع‌رسانی و دانش‌افزایی در خصوص الگوی کشت ملی و جهش تولید در دیم‌زار، برقراری ارتباط با کشاورزان، ارائه راهکارهای مناسب علمی و دانش و فناوری نوین است.

وی با بیان اینکه مخاطب اصلی این کاروان کشاورزان و مددکاران ترویجی، مدیران عامل و تشکل‌های اجتماعی هستند؛ گفت: پیش‌بینی می‌شود با این طرح، آموزش برای ۵۰ هزار نفر ایجاد شود و به عبارتی این طرح یک بسیج همگانی در رابطه با کشاورزی است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گفت: فعالیت‌های آموزشی و ترویجی ما یک نوع حالت اجتماعی است و به نوعی تقویت سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود و حال مهارت‌افزایی جوانان روستایی و عشایر یکی از دغدغه‌های اصلی ماست.

وی با اشاره بر اینکه در آغازین روزهای کشت پاییزه قرار داریم و در ارتفاعات استان کشت پاییزی آغاز شده است، گفت: قسمت عمده دیگر نیز از آبان ماه شروع می‌شود و حال در این میان ما باید تمهید مقدمات انجام دهیم و شرایط را برای این کشت‌ها فراهم آوریم.

فتحی ادامه داد: تأمین سوخت ماشین‌آلات (به علت نبود کارت سوخت در برخی از ماشین‌آلات) جزو کارهایی است که باید انجام دهیم.

وی با تاکید بر اینکه همه ارکان سازمان بر اساس ترویج کشاورزی است، گفت: ترویج کشاورزی جزو گام اول است و کاروان آموزش و ترویجی کشت پاییزه نیز یک کاروان مرکب متشکل از کارشناسان، محققین خبره، کشاورزان است که برای ایجاد بسترهای آموزشی در امر کشاورزی اعزام می‌شوند.

ضرورت تغییر الگوی کشت

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان بیان کرد: کارشناسان بسیج مهندسین، شرکت‌های دانش بنیان، بخش خصوصی و دولتی و غیره همه دست در دست هم دادند تا در بخش کشاورزی یک بستر آموزش فراهم کنند و بتوانند با دانش خود واحد تولید و افزایش عملکرد را در کشاورزی رقم بزنند.

وی یادآور شد: سالیان سال است که موضوع آموزش در کشاورزی انجام می‌گیرد اما چند سال است که در قالب کاروان متشکل از افراد متخصص درآمده است و همچنین موضوع الگوی کشت ملی از یک سال پیش به اجرا درآمده است.

فتحی با بیان اینکه موضوعات زیست محیطی، خشکی دریاچه ارومیه همگی منجر شد تا الگوی کشت تغییر یابد، ادامه داد: تا چند سال پیش میزان کشت پیاز و سیب زمینی، هندوانه و هر محصول با مصرف آب در استان ما بسیار زیاد بود ولی با این تغییر کشت نوع الگوی کشت به سمت و سوی دیگر رفته است که با اقبال کشاورزان نیز مواجه بوده است.

وی خاطرنشان کرد: از اولویت‌های دیگر که منجر به کاهش قیمت کشاورزی شده است، کشاورزی قراردادی است که در این خصوص نیز آموزش‌های لازم داده می‌شود.

آذربایجان شرقی رتبه اول در جهش تولید در دیمزارها

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان بیان کرد: طبق ارزیابی سال گذشته، رتبه اول در امر جهش تولید در دیمزارها را استان آذربایجان‌شرقی کسب کرده است.

وی یادآور شد: سالانه ۶۰۰ هزار تن تولید گندم داشتیم که فقط ۴۰۰ هزار تن از آن به صورت دیمی بود.

فتحی با بیان اینکه از طریق این دیمزاری بدون استفاده از آب‌های زیرزمینی میزان تولیدات را افزایش داده‌ایم، گفت: آموزش برای کشاورزان در رابطه با بیمه کشاورزی یکی دیگر از اهداف این کاروان است؛ البته ما هر چقدر در این راستا کار کنیم باز کم است زیرا انواع مخاطرات در کمین فعالیت‌های کشاورزی است.

وی ادامه داد: بیمه می‌تواند آن غرامت و خسارت وارد شده برای کشاورز را بدهد از این‌رو باید فرهنگ بیمه شدن بین کشاورزان ترویج یابد و آن تعدادی هم که با بیمه قهر کرده‌اند نیز از نو بیمه شوند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گفت: صندوق بیمه حفظ محصولات کشاورزی پرداخت می‌کند اما با تأخیر! از این‌رو شاید برخی گلایه‌هایی وجود داشته باشد.

وی ابراز کرد: ۶۵ درصد اراضی کشاورزی استان که قابلیت اجرای آبیاری تحت فشار هستند، مجهز به سیستم‌های نوین کشاورزی برای این نوع آبیاری است.

فتحی بیان کرد: افزایش گلخانه در استان یکی از موضوعات مثبتی است که هر روز در حال افزایش است.

وی با بیان اینکه همه‌مان برای رویه جدید یک گارد می‌گیریم، این موضوع در کشاورزی نوین هم است، گفت: رسیدن به این موضوع مستلزم زمان دارد؛ کشاورزان اقبال برای این موضوع در استان زیاد است و ما حتی فراتر از حیطه خود یعنی در باغات هم رفته‌ایم.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گفت: ما شاید به برخی از وظایف خود عمل نکرده باشیم اما نزدیک بر ۵۰۰ هزار تن خرید تضمینی داشتیم که این خود حاکی از تمایل و تعاملات کشاورزان است.