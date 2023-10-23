حمیدرضا صفوی معاون در حاشیه رویداد کارو تک (نخستین رویداد کار و فناوری) درگفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مزیت بزرگ این رویداد حضور صنعت در صحن دانشگاه است که با پتانسیل دانشگاه و دانشجویان آشنا می‌شوند و از این طریق بورسیه و جذب نخبگان و دانشجویان نیز انجام می‌شود.

وی افزود: از سویی دیگر دانشجویان با سطح تکنولوژی و نیازهای واقعی جامعه آشنا می‌شوند و باعث می‌شود هدفمند درس بخوانند و تحقیقات وپژوهش‌های خود را کاربردی‌تر انجام دهند.

صفوی امید به آینده، اشتغال و جلوگیری از مهاجرت که ناشی از ناآگاهی از سطح و نیاز صنعت است را از دیگر مزیت‌های این رویداد برشمرد و تصریح کرد: امیدوارم هر فصلی یکی از این رویدادهایی که ارتباط دانشجو با صنعت را تسهیل می‌کند برگزار شود.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان خاطر نشان کرد: دانشگاه با سامانه کارآموزی وکاریابی تسهیلگری را در این راستا انجام می‌دهد اما دانشجو در این رویداد رودررو با صنایع مختلف آشنا و جذب خواهد شد.

وی یادآور شد: اشتغال، کارورزی، کار آموزی، جذب نیرو و ارتباط با دانشجویان در مقاطع مختلف و اشتراک‌گذاری آخرین دستاوردها در این رویداد تحقق پیدا خواهد کرد.