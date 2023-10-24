قاچاقچی ۱۶ تن روغن خوراکی در تعزیرات حکومتی جریمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان، موسی عباس زاده محمودی گفت: پرونده خرید و فروش ۱۶ هزار و ۳۵۶ کیلوگرم روغن خوراکی به ارزش چهار میلیارد و ۹۰۶ میلون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ایرانشهر بررسی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان افزود: شعبه با توجه به بررسی مستندات قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاهای کشف شده متهم را به پرداخت چهار میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

محمودی خاطر نشان کرد: اداره جهاد کشاورزی ایرانشهر این گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرده است.