تجهیزات آزمایشگاهی در بیمارستان زینبیه (س) خورموج تقویت شد

علی بهنام مجرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این مرکز روزانه به‌طور میانگین ۶۰۰ تا ۷۰۰ نمونه آزمایش هم برای بیماران بستری و هم سرپایی انجام می‌گیرد که این آمار تا پایان شهریور امسال حدود ۴۳ هزار و ۱۱۰ آزمایش برای بیماران بستری و حدود ۵۷ هزار و ۶۳۱ آزمایش برای بیماران سرپایی انجام شده است.

وی تصریح کرد: در راستای خدمت‌رسانی مطلوب‌تر و باکیفیت بالاتر، یک دستگاه سل کانتر هماتولوژی، اهدایی شرکت پتروشیمی منطقه پارس، به چرخه آزمایشگاه بیمارستان زینبیه (س) خورموج افزوده شده است.

رئیس بیمارستان زینبیه (س) خورموج افزود: از ابتدای سال جاری، آزمایش ویتامین D برای رفاه حال بیماران به لیست آزمایش‌های این مرکز اضافه شده است.

دکتر بهنام مجرد خاطر نشان کرد: آزمایشگاه این بیمارستان با دارا بودن دستگاه‌های به‌روز سعی بر خدمت‌رسانی و ارائه خدمات به بهترین نحو ممکن و به‌صورت شبانه‌روزی به مراجعه‌کنندگان خود دارد.