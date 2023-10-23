ایران و پاکستان برای ممانعت از جنایات رژیم صهیونیستی اقدام کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن حبیب، رئیس شورای روابط خارجی پاکستان و هیأت همراه، با بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس دیدار و گفتگو کرد.



بابک نگاهداری در این دیدار با اشاره حملات وحشیانه رژیم کودک کش صهیونیستی به مردم بی‌دفاع غزه، اظهار کرد: مجالس کشورهای اسلامی که برآمده از دل ملت‌های مسلمان هستند در قالب اتحادیه بین‌المجالس اسلامی، می‌بایست اقدامات اثربخشی در جلوگیری از جنایات خبیثانه رژیم صهیونیستی در قبال مردم مظلوم فلسطین بردارند.



رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران و پاکستان به‌عنوان دو کشور بزرگ در جهان اسلام، می‌توانند با همسویی امت اسلام برای ممانعت از جنایات رژیم صهیونیستی، گام‌های عملی بردارند.



وی با تأکید بر اینکه در قضایای اخیر جامعه جهانی باید چهره خبیث رژیم صهیونیستی را بشناسد، گفت: معرفی چهره واقعی این رژیم سفاک به تعاملات فرهنگی و رسانه‌ای جهان اسلام نیاز دارد.



نگاهداری به‌ضرورت توسعه روابط ایران و پاکستان به‌عنوان کشوری با تاریخ و فرهنگ مشترک اشاره کرد و گفت: توجه به دیپلماسی همسایگی، اصل مهمی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی و رویکرد مجلس یازدهم و دولت سیزدهم است.



وی به حجم تجارت فعلی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان اشاره کرد و گفت: حجم تجارت بین دو کشور متناسب با سوابق دیرینه فرهنگی و اجتماعی و همسایگی بین دو کشور نیست و را ارتقا تعاملات می‌بایست افزایش پیدا کند.



رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: اگرچه خط لوله گاز ایران و پاکستان یا خط لوله صلح به دلیل فشارهای خارجی متوقف شد، اما مقامات دو کشور باید با همکاری یکدیگر به دنبال تکمیل این پروژه باشند.



وی به همسویی فعال سیاسی دو کشور در سازمان‌های اقتصادی اکو، سازمان همکاری شانگهای، کنفرانس اسلامی، سازمان کشورهای اسلامی در حال توسعه، برای ایجاد بازار مشترک اسلامی تأکید کرد و گفت: ایران و پاکستان به‌دلیل همسایگی، از مزیت بالایی در امور تجاری و اقتصادی به‌ویژه در بازارچه مرزی با یکدیگر برخوردار هستند.



وی بر ضرور تجارت بین دو کشور با ارزهای محلی تأکید کرد، افزود: افتتاح بازارچه مشترک پیشین-مند در اردیبهشت امسال نشانه‌ای از اراده مسئولان ایران و پاکستان در تقویت مناسبات تجاری دوجانبه است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح‌کرد: همکاری نمایندگان مجلس این دو کشور، به‌ویژه گروه‌های دوستی پارلمانی و نمایندگان مردم استان‌های همجوار، می‌تواند گام مهمی در ارتقای این مناسبات باشد.



وی با اشاره به‌ضرورت استفاده از ظرفیت دیپلماسی پارلمانی دو کشور برای تحرک هرچه بیشتر در امور اقتصادی و بین‌المللی، گفت: یکی از زمینه‌های همکاری نمایندگان مجلس ایران و پاکستان برای ارتقای روابط دو کشور همکاری در حوزه‌های علمی و تحقیقاتی است.



نگاهداری یکی از راه‌های توسعه روابط اقتصادی را انعقاد توافق نامه‌های دوجانبه اقتصادی، سیاسی و تجاری دانست و توافق نامه تجارت ترجیحی سال ۲۰۰۵ را به عنوان یکی از نمونه‌های آن معرفی کرد.



وی ادامه داد: با کاهش عوارض گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و پاکستان، سطح مناسبات اقتصادی رشد قابل توجهی خواهد داشت.



رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عمده کالاهای صادراتی پاکستان به ایران را منسوجات و مواد غذایی مانند برنج و گوشت شامل می‌شود و عمده اقلام صادراتی ایران به پاکستان مواردی مانند سنگ آهن و خرما است که با کاهش تعرفه‌های گمرکی، می‌توان به افزایش این تبادلات کمک کرد.



وی به فعال سازی دیپلماسی خط دوم اشاره کرد و گفت: با توسعه تعاملات سیاسی در این سطح می‌توان ارتباط بین خبرنگاران، دانشگاهیان، صاحب نظران دو کشور را افزایش داد.



نگاهداری دعوت از شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان ایران برای حضور در جلسات شورای روابط خارجی پاکستان و امضای سند همکاری علمی بین دو مرکز را از دیگر راهکارهای توسعه روابط دیپلماتیک، اقتصادی و علمی دو کشور دانست.



وی خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد نقش خود را به‌منظور توسعه همکاری تحقیقاتی دو کشور با همکاری طرف‌های پاکستان ایفا کند.



سید حسن حبیب نیز در این جلسه به اشتراکات تاریخی و فرهنگی ایران و پاکستان اشاره کرد و گفت: وجود این روابط قدیمی، زمینه‌ای برای تقویت ارتباطات سیاسی و اقتصادی ایجاد می‌کند.



رئیس شورای روابط خارجی پاکستان در بخش دیگر سخنان خود به استفاده از ظرفیت علمی و تحقیقاتی مراکز علمی ایرانی استقبال کرد و گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به هویت تحقیقاتی خود، می‌تواند در توسعه این روابط اثرگذار باشد.



وی ادامه‌داد: تحقیق و پژوهش نقش مهمی در سیاستگذاری و تقنین درباره مسائل مختلف هر کشوری دارد که امیدواریم با همکاری با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بتوانیم از ظرفیت‌های این مرکز برای ایجاد مراکز پژوهشی در نهادهای کشورمان استفاده کنیم.



شایان‌ذکر است در این نشست محمد سلیم بهونر، دبیرکل شورای روابط خارجی پاکستان، رفیع‌الزمان صدیقی، عضو ارشد شورای روابط خارجی پاکستان و سیدغلام رضا، مدیر اجرایی این شورا حضور داشتند. /