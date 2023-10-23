تعزیرات حکومتی در راستای گره گشایی ازمشکلات مردم نباید کوتاهی کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با معاون وزیر و رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور اظهار داشت: این سازمان دارای احکام حکومتی است و با توجه به شرایط ویژه دارای محدوده زمانی و غیر زمانی نیز است.

وی تاکید کرد: در راستای گره گشایی از مشکلات مردم چنانچه اشکالات قانونی وجود دارد انتظار است مجلس در این راستا ماده واحده و تبصره‌های مشخص ارائه دهد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه بیان کرد: تدوین برنامه هفتم توسعه فرصت مناسبی است که در صورت لزوم پیشنهاد افزودن ماده قانونی در راستای گره گشایی از مشکلات مردم به نمایندگان خانه ملت ارائه دهید.

آیت الله دری نجف آبادی افزود: اساس فعالیت سازمان تعزیرات، حکومتی است و شرایط کاری شما حساس‌تر از دستگاه قضایی است و باید اذعان داشت که اختیارات شما ولایی است.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه در حوزه وظایف سازمان تعزیرات موضوع حق الناس مطرح است از این رو انتظار می‌رود از ظرفیت فضیلت ترین و لایق ترین نیروها بهره گیری کنید.

امام جمعه اراک با اشاره به اینکه قضات رسالت خطیری بر عهده دارند، افزود: تعزیرات حکومتی در راستای گره گشایی از مشکلات و حمایت از سلامت و جان مردم نباید از هیچ کوششی دریغ کند.

آیت الله دری نجف آبادی ادامه داد: مبارزه با قاچاق در مرزها و کالاهای متروکه نیز باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و کالاهای کشف شده که بر اثر گرما فاسد می‌شوند با واریز مبلغ آن می‌توانید در اختیار نیازمندان تحت پوشش نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد به عنوان صدقه قرار دهید چرا که این اقدام به لحاظ شرعی بلامانع است و در فرهنگ دینی نیز به آن تاکید شده است.

وی ضمن تاکید بر تعیین تکلیف کالاها و اموال تملیکی در انبارهای موجود نیز گفت: با توجه به حساسیت ویژه امنیت غذایی و درمانی مردم انتظار است بر کالاهای وارداتی همچنین مراکز خدماتی و رستوران‌ها نظارت دقیق صورت گیرد.