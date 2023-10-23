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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۱۴

استاندار سمنان:

۱۹۰۰ کشاورز استان سمنان تسهیلات بانکی دریافت می‌کنند

۱۹۰۰ کشاورز استان سمنان تسهیلات بانکی دریافت می‌کنند

سمنان- استاندار سمنان بابیان اینکه یک هزار و ۹۰۰ کشاورز استان وام از بانک کشاورزی دریافت خواهند کرد، گفت: هدف از این اقدام رفع دغدغه کشاورزان استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی بعد از ظهر دوشنبه در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به میزبانی استانداری سمنان ضمن بیان اینکه با امهال بدهکاری وام کشاورزان به بانک کشاورزی موافقت شده است، ابراز داشت: یک هزار و ۹۰۰ کشاورز استان سمنان از این شرایط وام بهره مند می‌شوند.

وی ضمن بیان اینکه فعالان حوزه عشایر و کشاورزی نیازمند حمایت هستند، افزود: هدف از پرداخت این تسهیلات رفع دغدغه‌های فعالان این عرصه است.

استاندار سمنان ضمن بیان اینکه سال گذشته نیمی از یک هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی استان با نصف ظرفیت تولید داشتند، ابراز داشت: در ستاد تسهیل و رونق تولید به این واحدها کمک شد تا بتوانند تولید خود را افزایش دهند.

هاشمی ضمن بیان اینکه افزایش ظرفیت تولید واحدهای تولیدی استان سمنان در دستور کار است، تصریح کرد: هدف از این اقدام در نهایت پویایی اقتصاد استان و مشوق برای حضور سرمایه گذاران است.

وی بابیان اینکه پنج شرکت تولیدی برای رفع مشکلات خود از ستاد تسهیل مصوبات لازم را دریافت کردند، افزود: رفع مشکلات واحدها کمک به تولید، جلوگیری از بیکاری، بهبود اشتغال و رونق اقتصادی استان سمنان را به همراه دارد.

کد مطلب 5919661

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