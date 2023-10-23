ابراز رضایت از عملکرد شناگران ایران در بازیهای پاراآسیایی

به گزارش خبرنگار مهر هانگژو، احمد ارشدی سرپرست تیم ملی پاراشنا پس از کسب یک نشان طلا و نقره توسط ورزشکاران پاراشنای کشورمان اظهار داشت: خدا را شکر می کنم، اولین ماده بچه های پاراشنا بود. بسیار خوب شنا کردند. سینا ضیغمی نژاد پس از ۹ سال توانست رکورد ایران را بشکند و ۱۰ صدم ثانیه کم آورد تا رکورد آسیا را بهبود ببخشد.

وی افزود: لی از چین بعد از سینا ضیغمی نژاد و شاهین ایزدیار، نفر سوم دنیا بود. واقعا بچه ها خوب شنا کردند. ابوالفضل هم به فینال رسید و در این دوره هم شانس مدال دارد.

ارشدی خاطرنشان کرد: امیدوارم این مدال ها تکرار شود. در اولین ماده، یک طلا و یک نقره برای ایران بدست آمد.