مهمترین زمینه سازی ظهور تلاش برای نابودی اسراییل است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین نوری همدانی در دیدار تولیت جدید مسجد مقدس جمکران با تاکید بر اینکه در روایات داریم تا با یهود مبارزه و این خار را از راه مسلمانان برندارید امام زمان (عج) ظهور نخواهند کرد، ابزار کرد: امام خمینی (ره) هم فرمودند اولین کار انقلاب اسلامی برداشتن رژیم اسراییل است و مقاومتی که علیه اسراییل پیش آمده و قضایای امروز غزه می‌طلبد که همه در این مسیر ثابت قدم باشیم.

ایم مرجع تقلید شیعیان ادامه داد: در روایت آمده است که مردم قم با حضرت مهدی (عج) همگام خواهند شد و در این کار استقامت خواهند داشت.

وی گفت: قم در نظر اهل بیت (عج) بسیار مهم است، به ویژه در آخرالزمان و برای زمینه سازی ظهور و مهمترین زمینه سازی ظهور، نابودی اسراییل است.

مرجع تقلید شیعیان جهان با تاکید بر اینکه فرهنگ ناب اسلامی باید در مسجد مقدس جمکران برای مردم تبیین شود، اظهار کرد: مسجد جمکران مکان مقدسی است و تمام علمای ما به آن توجه داشتند و اداره این مسجد بسیار مهم است و باید یک مرکز قوی فرهنگی در آن ایجاد شود که مردم از آن بیشترین استفاده را ببرند.

آیت الله نوری همدانی ضمن تبریک انتصاب حجت الاسلام والمسلمین اجاق نژاد، خطاب به وی خاطرنشان کرد: انسان سازی کار بزرگی است و مسئولیت خطیری بر دوش شما گذاشته شده که دعا می‌کنیم با موفقیت در مسیر خدمت به حضرت ولی عصر (عج) قدم بردارید.