به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلالی ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم «پویش طوفان الاقصی بچه‌های مسجد» در جمع خبرنگاران اظهار کرد: «غُرش قدس» تازه‌ترین اثر گروه الغدیر در حمایت از طوفان الاقصی با مشارکت ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه به زودی رونمایی خواهد شد.

وی با ابراز خرسندی از عملیات‌های غرور آفرین جبهه مقاومت، افزود: با وارد کردن صدمات سهمگین به رژیم غاصب صهیونیستی هم اکنون شاهد حجم سنگینی از بمباران‌های وحشیانه این رژیم کودک کش و تکرار جنایت بشری علیه ملت مظلوم فلسطین هستیم.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد استان کرمانشاه تصریح کرد: برادران مسلمان ما در غزه به ویژه زنان و کودکان روزهای سخت و سنگینی را پشت سر می‌گذارند و حقوق بی بشری که امروز در فلسطین شاهد آن هستیم قلوب آزادگان جهان را بلاها و مصائب این ملت مظلوم و زجر کشیده محزون کرده است.

حجت‌الاسلام جلالی با محکوم کردن جنایات رژیم کودک کش اسرائیل در بمباران بیمارستان‌ها، مساجد و اماکن مسکونی و… خاطرنشان کرد: امروز باید در کنار همه حمایت‌های نظامی و تسلیحاتی از سلاح‌های معنوی و فرهنگی برای روحیه بخشیدن به محور مقاومت و اعلام حمایت و همدردی با این ملت مقاوم و سلحشور غافل نشویم.

وی با بیان اینکه خون هر شهید در غزه، جوش و خروش مقاومت برای انتقام سخت از صهیونیست‌ها را بیشتر می‌کند، بیان کرد: به منظور حمایت از ملت مظلوم فلسطین، بزودی اثری جدید را به نام «غُرش قدس» رونمایی خواهد شد.

دستیار و مشاور استاندار کرمانشاه در امور فرهنگی تربیتی با تأکید بر به روز بودن تقابل فرهنگی و رسانه‌ای ما در عرصه جنگ نرم، بیان کرد: با توجه به ضرورت حضور قدرتمند فرهنگی و هنری ما در تقابل با حجم گسترده‌ای از تبلیغات رسانه‌ای دروغین رژیم غاصب اسرائیل و حامیانش و از آنجا که چندان اثر جدیدی در این عرصه مشاهده نکردیم.

حجت الاسلام جلالی ادامه داد: بر اساس تصمیم گیری‌ها به منظور بهره گیری از کلید واژه‌ها و مفاهیم عملیات طوفان الاقصی و جبهه گیری جدید محور مقاومت علیه صهیونیزم اثری با این مضامین تولید خواهیم کرد.

وی گفت: در اثر جدید تمامی نکات تخصصی با شاخصه ارائه در سطح ملی لحاظ شده و این اثر به سفارش ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه با شعری از «احسان جاودان» و اجرای گروه هم آوایی الغدیر طهران ساخته شده است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد استان کرمانشاه با بیان اینکه توضیحات تکمیلی در خصوص این اثر و عوامل اجرایی آن بزودی اعلام خواهد شد، خاطرنشان کرد: با هماهنگی‌های به عمل آمده طی روزهای آتی شاهد رونمایی و پخش سرود حماسی و ارزشی «غُرش قدس» از شبکه استانی زاگرس خواهیم بود.