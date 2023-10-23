صدور بیش از ۶۷۰۰ برگ سند مالکیت روستایی در صومعه سرا

به گزارش خبرنگار مهر، حامد دائمی ظهر دوشنبه در دیدار با سرپرست فرمانداری صومعه سرا با اشاره به توسعه روستاها و لزوم تجدید نظر در خصوص اجرای طرح هادی در روستاها اظهار کرد: برای اجرای عملیات زیر سازی و بهسازی و آسفالت معابر داخل محدوده روستایی از اعتبارات قیر رایگان برای روستاهای شهرستان صومعه سرا اختصاص داده شد.

وی با بیان اینکه ۴۶ پروژه طرح هادی روستایی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در شهرستان اجرا شد، افزود: از مجموع ۱۵۲ روستای شهرستان ۱۴۱ روستا بالای ۲۰ خانوار جمعیت است که تمامی این روستاها دارای طرح هادی مصوب می‌باشند.

دائمی به قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اشاره کرد و گفت: ۶۷۶۸ برگ سند مالکیت روستایی در ۴۵ روستای شهرستان صادر شد.

وی ادامه داد: با اعتبارات سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بازنگری طرح هادی ۲۶ روستا در دستور کار قرار گرفته است.

دائمی در خصوص جذب سهمیه تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن در روستاها تصریح کرد: دهیاران باید با تعامل و همکاری با اعضای شورای روستا، ریش سفیدان و جامعه روستایی را با استفاده از قابلیت‌های طبیعی و امکانات آب و خاک در چارچوب اهداف و ابعاد توسعه پایدار حرکت کرده و در این زمینه اطلاع رسانی کنند.

بنیاد مسکن در زمینه مسکن روستایی جهادی عمل کرده است

«اسفندیار جوشن» سرپرست فرمانداری شهرستان صومعه سرا در این دیدار از عملکرد جهادی بنیاد مسکن در زمینه مقاوم سازی مساکن روستایی، اعطای سند مالکیت به روستاییان و بهسازی معابر روستایی همچنین در زمینه قیر رایگان برای آسفالت معابر روستاهای شهرستان رضایتمند بوده است.

جوشن خدمات رسانی بهینه به مردم را مهمترین وظیفه دانست و از مسئولین دستگاه‌های اجرایی بویژه بنیاد مسکن خواست در بخش‌های شهری و روستایی بالاخص توسعه پایداری روستایی، جلوگیری از مهاجرت مردم از روستاها به شهر، رضایت مندی مردم و فراهم سازی امکانات بیشتر مساعدت لازم را انجام دهند.