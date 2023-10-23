تملک ۳۶۵ هکتار از اراضی ملی محدوده طرح هادی در فومن

به گزارش خبرنگار مهر، حامد دائمی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با فرماندار فومن به تشریح فعالیت‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به ویژه در سطح روستاهای این شهرستان پرداخت و اظهار کرد: خوشبختانه با تلاش‌های انجام شده در ماه‌های گذشته عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مطلوب و مورد رضایت بوده است.

وی خدمتگزاری به مردم به ویژه روستاییان را هدف اصلی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: در اجرای ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در ۲۷ روستای شهرستان فومن ۳۶۵ هکتار از اراضی ملی واقع در محدوده طرح هادی تملک گردید و در مراحل اخذ سند و انتقال به متقاضیان واجد شرایط است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان گفت: تاکنون ۹۵۰۰ برگ اسناد مالکیت روستایی و شهری در شهرستان صادر و به متقاضیان تحویل گردید.

دائمی به اجرای طرح هادی در روستاهای شهرستان اشاره کرد و گفت: طی ۲ سال اخیر ۲۷ پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۱۰ میلیارد ریال اجرا شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان گفت: امروزه یکی از راهبردهای مؤثر در توسعه همه جانبه پایدار نواحی روستایی، استفاده از مشارکت و توانمندی‌های دهیاران و روستاییان برای عمران و توسعه مناطق روستایی در همه ابعاد بوده و با برنامه‌ریزی صحیح و همکاری دهیاری‌ها، می‌توان روند توسعه روستاها را در سطح شهرستان سرعت بخشید.

رویکرد اصلی نظام اسلامی خدمت به مردم است

«موسی فکور» فرماندار فومن ضمن تشکر از خدمات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و شهرستان، با اشاره به اهمیت خدمت گذاری به مردم، اظهار کرد: رویکرد و هدف اصلی نظام مقدس اسلامی از ابتدای پیروزی تاکنون خدمتگذاری به مردم بوده است.

فکور با تاکید بر تکریم ارباب رجوع و رابطه مطلوب با مردم و علی الخصوص مراجعه‌کنندگان روستایی، به اهمیت نوسازی و مقاوم‌سازی مساکن روستایی اشاره کرد و گفت: در بحث اجرای طرح هادی و نوسازی مساکن روستایی با جدیت حمایت خواهیم کرد و همراه بنیاد مسکن هستیم.