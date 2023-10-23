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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۵۵

دومین برد قاطع مس سونگون در بازی خانگی مقابل نیروی زمینی

دومین برد قاطع مس سونگون در بازی خانگی مقابل نیروی زمینی

تبریز - تیم والیبال مس سونگون از هفته ششم لیگ دسته یک مردان مهمان خود تیم نیروی زمینی را ۳ بر صفر مغلوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های والیبال مس سونگون و نیروی زمینی تهران عصر دوشنبه از ساعت ۱۶ در سالن شهید اقدمی تبریز برگزار شد.

شاگردان محمد غیاثی با صرف فعل خواستن در یک بازی مالکانه، مهمان خود را در سه ست متوالی به ترتیب ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۸ شکست داد.

تیم داوری این بازی را هادی تیموری، امیررضا ابوالفتحی و بهرام سلیمانی به عنوان ناظر داوری بر عهده داشتند.

گفتنی است، تیم مس سونگون با برد ۳ بر صفر امروز مقابل نیروی زمینی چهارمین برد خود در نیم فصل را بدست آورد و جایگاه سومی خود در جدول لیگ دسته یک والیبال را تثبیت کرد.

دومین برد قاطع مس سونگون در بازی خانگی مقابل نیروی زمینی

در حاشیه این مسابقه مدیرعامل باشگاه مس سونگون ورزقان از پیشکسوتان عرصه ورزش به ترتیب محمدحسین غیاثی، حبیب طهوری، منصور هاشمی و ابوالفضل فرخزاد تجلیل کرد.

کد مطلب 5919891

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