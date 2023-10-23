دومین برد قاطع مس سونگون در بازی خانگی مقابل نیروی زمینی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های والیبال مس سونگون و نیروی زمینی تهران عصر دوشنبه از ساعت ۱۶ در سالن شهید اقدمی تبریز برگزار شد.

شاگردان محمد غیاثی با صرف فعل خواستن در یک بازی مالکانه، مهمان خود را در سه ست متوالی به ترتیب ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۸ شکست داد.

تیم داوری این بازی را هادی تیموری، امیررضا ابوالفتحی و بهرام سلیمانی به عنوان ناظر داوری بر عهده داشتند.

گفتنی است، تیم مس سونگون با برد ۳ بر صفر امروز مقابل نیروی زمینی چهارمین برد خود در نیم فصل را بدست آورد و جایگاه سومی خود در جدول لیگ دسته یک والیبال را تثبیت کرد.

در حاشیه این مسابقه مدیرعامل باشگاه مس سونگون ورزقان از پیشکسوتان عرصه ورزش به ترتیب محمدحسین غیاثی، حبیب طهوری، منصور هاشمی و ابوالفضل فرخزاد تجلیل کرد.