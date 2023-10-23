به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رازقی اظهار کرد: اولین کارگاه طراحی استوری با عنوان «سنگ‌ها و قصه‌ها» به همت حوزه هنری سوم تا پنجم آبان ماه ۱۴۰۲ در عمارت هنر قزوین برگزار می‌شود.

وی افزود: محورهای اصلی این کارگاه شامل از آینده فلسطین و فتح قدس، آینده فلسطین آزاد و فلسطینی‌های آزاد، آینده دنیا بدون رژیم صهیونیستی و روایت پیروزی‌های مقاومت در طوفان الاقصی و محورهای فرعی شامل توجه به حماسه اهالی رسانه در غزه و کادر درمان در غزه، پاسخ به شبهات داخلی از جمله شروع جنگ و گروههای مقاومت به خصوص حماس است.

مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری قزوین تأکید کرد: این کارگاه با هدف روایت حماسه مقاومت فلسطین برای مخاطبی چون مسلمانان، فلسطینی‌ها و ایرانیان در نظر گرفته شده است.

وی عنوان کرد: رهیاران این کارگاه بنده، امید کردی از یزد و بهنام شیرمحمدی هستند که داوطلبان را در جهت تولید محتوای خوب هدایت می‌کنند.

رازقی بیان کرد: این کارگاه شامل بخش مدیوم از جمله استوری و استتوس با استفاده از ظرفیت فرمی مدیوم در ارائه به صورت ۲ یا چند استوری متصل به هم به طوری که یک قصه روایت شود، خواهد بود.

وی افزود: همچنین بخش دیگر گِیمیفیکیشن به معنای استفاده از ظرفیت بازی گونه مدیوم استوری جهت طراحی برای نقاط قابل لمس رابط کاربری نظیر ورق خوردن به چپ و راست، استیکرها و قابلیت انیمیشن‌سازی و خط زمانی است.

مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری قزوین گفت: آثار تولید شده در سکوهای مردمی نظیر تشکل‌ها، گروه‌ها و اتحادیه‌های مرتبط با جبهه مقاومت منتشر خواهد شد، همچنین در تلاش هستیم که تولیدات این کارگاه به شکل گسترده در فضای مجازی به ویژه توسط فعالین مجازی محور مقاومت در فضای مجاری انعکاس داده و دیده شود.

رازقی در پایان بیان کرد: این کارگاه ظرفیت حضور ۲۰ هنرمند بومی و ۱۰ هنرمند غیربومی را دارد و علاقه‌مندان جهت شرکت در این کارگاه می‌توانند به آدرس https://survey.porsline.ir/s/f۳BPx۱p مراجعه کنند.