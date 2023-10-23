پیش رویداد خانواده در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست معاونت فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر دوشنبه شب در ابتدای این نشست تربیت کنشگر تخصصی خانواده با موضوع فرزند آوری را از برنامه‌های این مجموعه برشمرد و افزود: پیش رویداد خانواده با توجه به هجمه دشمن در جنگ ترکیبی و تغییر در نظام مسائل جامعه و در راستای تحقق بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری در عرصه‌هایی مانند فرزند آوری، جهاد تبیین و حجاب و عفاف با موضوع فرزند آوری و جمعیت طراحی و برگزار شد.

حجت‌الاسلام حسن صادق‌زاده افزود: ما به دنبال این هستیم تا با شناسایی فعالان و علاقمندان این عرصه و با حضور اساتید مطرح در این حوزه، دوره تخصصی تربیت کنشگر جمعیت را برگزار کنیم.

وی افزود: رویکرد اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر در عرصه نظام مسائلی که دغدغه ولی جامعه باشد، این است که بتوانیم با کمک جامعه نخبگانی و ایده پردازانی که در این حوزه‌ها تخصص لازم را دارند با برنامه‌ریزی دقیق، اثرگذاری مطلوبی را در میدان کنشگری داشته باشیم.

پیش رویداد خانواده با موضوع فرزند آوری و جمعیت با سخنرانی صالح قاسمی، کارشناس تحولات جمعیت ایران و جهان و دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت در رویداد جمعیت و فرزند آوری و با حضور فعالین و کنشگران این عرصه برگزار شد.