حجتالاسلام محمد قادری در حاشیه رویداد جامعه پرداز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رویداد جامعه پرداز به زنجیره پرداخته است و کمکها و حمایتها را در قالب زنجیره دیده است.
وی ضمن تقدیر از دستاندرکاران رویداد کشوری جامعه پرداز در استان بوشهر افزود: رویداد جامعه پرداز کمک به تشکیل جبهه فعالان خانواده به صورت مردمی کرده است.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: سازمان تبلیغات اسلامی استان بوشهر نیز در حوزه خانواده، جمعیت و هویت زن فعال است و در این زنجیرهها اعضای خود را در هیئت، کانون و خانه قرآن که عزمشان به خانواده است و در این سنگر نقشآفرینی میکنند حمایت میکند.
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