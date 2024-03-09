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۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۴۴

مدیر کل تبلیغات استان بوشهر تاکید کرد؛

لزوم تقویت فعالیت‌های مردمی حوزه خانواده در استان بوشهر

لزوم تقویت فعالیت‌های مردمی حوزه خانواده در استان بوشهر

بوشهر- مدیر کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر بر لزوم فعال شدن جبهه فعالان خانواده به صورت مردمی در استان تأکید کرد.

حجت‌الاسلام محمد قادری در حاشیه رویداد جامعه پرداز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رویداد جامعه پرداز به زنجیره پرداخته است و کمک‌ها و حمایت‌ها را در قالب زنجیره دیده است.

وی ضمن تقدیر از دست‌اندرکاران رویداد کشوری جامعه پرداز در استان بوشهر افزود: رویداد جامعه پرداز کمک به تشکیل جبهه فعالان خانواده به صورت مردمی کرده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: سازمان تبلیغات اسلامی استان بوشهر نیز در حوزه خانواده، جمعیت و هویت زن فعال است و در این زنجیره‌ها اعضای خود را در هیئت، کانون و خانه قرآن که عزمشان به خانواده است و در این سنگر نقش‌آفرینی می‌کنند حمایت می‌کند.

کد مطلب 6050523

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