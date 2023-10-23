زیرساخت لازم برای تقویت روابط اقتصادی ایران و صربستان فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، دیان پریشیچ عصر دوشنبه در نشست با فعالان اقتصادی استان مرکزی اظهار داشت: وجود محصولات ایران و صربستان می‌تواند در تأمین نیازها و افزایش مراودات تجاری این رو کشور تأثیر به سزایی داشته باشد.

وی تاکید کرد: همچنین این ۲ کشور می‌توانند در حوزه‌های مختلف صنعتی و اقتصادی همچون کشاورزی، انرژی و معادن تعامل و هم افزایی گسترده‌تری داشته باشند.

کاردار سفارت صربستان در ایران با اشاره به اینکه روابط دو کشور سنتی و دیرینه است، افزود: زیرساخت‌های لازم برای افزایش روابط اقتصادی ایران و صربستان فراهم است و امید است حضور هیأت بازرگانان صرب در استان مرکزی این مهم را توسعه و تقویت کنند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی نیز در این نشست با بیان اینکه کشور صربستان جمعیتی بالغ بر هفت میلیون نفر دارد، افزود: سال گذشته میزان صادرات انواع کالا در سطح کشور به کشور صربستان ۱۹ میلیون و ۳۳۰ هزار دلار و در استان مرکزی ۶۹۰ هزار دلار بوده است.

ناصر بیگی افزود: همچنین سال گذشته میزان واردات این کشور در کشور ۲ میلیون و ۵۹۰ هزار دلار و در نیمه نخست امسال نیز ۲ میلیون و ۵۲۰ هزار دلار واردات صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: میزان صادرات کالا به کشور صربستان در نیمه نخست امسال در سطح کشور ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار و در استان مرکزی ۲۲۵ هزار دلار بوده است.