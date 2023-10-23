به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی زاده عصر دوشنبه در نشست بررسی مشکلات جزیره خارگ اظهار داشت: دولت، خدمت‌گزار مردم است، قطعاً حمایت و پشتیبانی مردم از دولت می‌تواند در تحقق برنامه‌های دولت و عبور از مشکلات این جزیره راهبردی مؤثر باشد.

وی افزود: هدف مشترک دولت در بخش ویژه خارگ، حل مشکلات این جزیره مقاوم و اعتلای نظام است که این روند با همدلی، هم‌زبانی، وحدت و صمیمیت در خارگ تحقق یافته است.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: در حوزه ارتقای زیر ساخت‌های اصلی جزیره اقدامات بسیار مؤثری صورت گرفته است که این روند در حوزه برق پایدار و آب پایدار شایسته تقدیر است.

دشتی زاده گفت: توجه به مردم محوری سرلوحه امور ما قرار دارد و ما در دولت مردمی موفقیت خود را در حضور و مشارکت مردم تعریف کرده‌ایم.