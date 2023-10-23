به گزارش خبرنگار مهر، محمود شهامت دوشنبه شب در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: ۱۸ نفر از دانش‌آموزان دختر یک دبیرستان یاسوج بر اساس استنشاق یک ماده با علامت‌های تنفسی و تنگی‌نفس به بیمارستان امام سجاد (ع) مراجعه کردند.

وی ابراز داشت: بعد از گذشت ۴ ساعت، همه این افراد وضعیت پایداری دارند.

شهامت تصریح کرد: حال عمومی دانش آموزان مساعد است و تعداد زیادی از آنها ترخیص شدند.

ساعتی پیش مدیرکل آموزش و پرورش استان درگیری دو دانش آموز دختر و بکارگیری اسپری توسط یکی از دو فرد را عامل انتشار گاز و مشکلات تنفسی دانش آموزان دانست.