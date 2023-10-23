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۱ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۰۵

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبر داد؛

حال مساعد ۱۸ دانش آموز یاسوجی/ استنشاق یک ماده با علامت‌های تنفسی

حال مساعد ۱۸ دانش آموز یاسوجی/ استنشاق یک ماده با علامت‌های تنفسی

یاسوج- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: حال ۱۸ دانش آموز دختر منتقل شده به بیمارستانی در یاسوج که با استنشاق گاز دچار مشکلات تنفسی شده بودند، مساعد است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شهامت دوشنبه شب در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: ۱۸ نفر از دانش‌آموزان دختر یک دبیرستان یاسوج بر اساس استنشاق یک ماده با علامت‌های تنفسی و تنگی‌نفس به بیمارستان امام سجاد (ع) مراجعه کردند.

وی ابراز داشت: بعد از گذشت ۴ ساعت، همه این افراد وضعیت پایداری دارند.

شهامت تصریح کرد: حال عمومی دانش آموزان مساعد است و تعداد زیادی از آنها ترخیص شدند.

ساعتی پیش مدیرکل آموزش و پرورش استان درگیری دو دانش آموز دختر و بکارگیری اسپری توسط یکی از دو فرد را عامل انتشار گاز و مشکلات تنفسی دانش آموزان دانست.

کد مطلب 5920020

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