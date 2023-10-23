به گزارش خبرگزاری مهر، «علی نظری»، رئیس دانشگاه لرستان و «منیر حمید السعدی»، رئیس دانشگاه بغداد در نشست مشترک که به میزبانی دانشگاه بغداد برگزار شد بر گسترش همکاری‌های دوجانبه تأکید کردند.

در این دیدار و گفت‌وگو که در دانشگاه بغداد صورت گرفت دو طرف بر گسترش همکاری‌های دوجانبه علمی، آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی، تأکید کردند.

در این دیدار و گفت‌وگو، رؤسای دانشکده‌های مختلف دانشگاه بغداد مانند دانشکده‌های هنر، علوم اسلامی، زبان حضور داشتند و هرکدام ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های دانشکده‌های دانشگاه بغداد را تشریح کردند.

همچنین «عمر فالح حسن»، مدیر بخش تضمین کیفیت و عملکرد دانشگاه بغداد در این دیدار و گفت‌وگو حضور داشت و تجربیات این بخش کاری را با رئیس دانشگاه لرستان به اشتراک گذاشت.

دو طرف در گفت‌وگوهای خود بر اشتراکات فراوان فرهنگی، دینی و مذهبی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عراق و تقویت مناسبات دانشگاهی، تأکید کردند.

در این دیدار درباره راهکارهای ارتقای آموزش‌های الکترونیکی و تشکیل کمیته‌های مشترک تحقیقاتی و پژوهشی، گفت‌وگو شد.

همچنین، انجام فعالیت‌ها و اقدامات مشترک دو دانشگاه برای تولیدات علمی مشترک، مورد تأکید دو طرف قرار گرفت.

در پایان این دیدار و گفت‌وگو، تعداد دو کتاب نوشته رئیس دانشکده علوم اسلامی دانشگاه بغداد به‌عنوان هدیه به رئیس دانشگاه لرستان اهدا شد.

رئیس دانشگاه لرستان نیز از مهمان‌نوازی دانشگاه بغداد قدردانی کرد و بر تداوم این‌گونه ارتباطات بین دانشگاهی فراملی به‌ویژه ارتباط دانشگاه‌های کشورهای اسلامی با همدیگر، تأکید کرد.