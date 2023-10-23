به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه صادق کریمی در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: پروژه‌های عمرانی در دولت سیزدهم به خوبی دنبال شده و طی یک سال گذشته به اندازه سه سال اعتبار جذب پروژه‌های عمرانی شده است.

وی با تاکید بر اهمیت مسئله سلامت و پروژه‌های این حوزه، افزود: از سال ۱۴۰۰ تا کنون ۱۴ پروژه درمانی با متراژی حدود ۲۶ هزار و ۹۷۰ متر افتتاح شده که با افتتاح این پروژه‌ها ۱۵۲ تخت به تخت‌های بیمارستانی در استان افزوده شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: هم اکنون ۶ پروژه حوزه درمانی در استان کرمانشاه آماده افتتاح بود که پس از افتتاح آنها با حضور وزیر بهداشت تعداد ۶۲ تخت بیمارستانی دیگر به مجموعه درمانی این استان اضافه خواهد شد.

کریمی با اشاره به دیگر پروژه‌های درمانی در دست اقدام، خاطرنشان کرد: هفت پروژه درمانی مهم دیگر در استان کرمانشاه در حال اجرا هستند که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری به بهره برداری برسند و ۴۰۰ تخت دیگر به تخت‌های درمانی اضافه کنند.

وی به در دست اجرا بودن ۳۳ پروژه بهداشتی در استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: در مجموع ۴۰ پروژه بهداشتی و درمانی در این استان در دست اجرا است که بر اساس پیشرفت روند آنها تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهند رسید.

کریمی عنوان کرد: پروژه آی سی یو بیمارستان فارابی یکی از مهمترین پروژه‌های استانی به دلیل کمبود نمونه مشابه آن بوده که پس از افتتاح آن ۲۵ تخت به تخت‌های این بخش در استان اضافه خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تاکید کرد: پروژه‌های درمانی شامل بیمارستان ۳۲ تختخوابی امام خمینی (ره) اسلام آبادغرب، پروژ بیمارستانی امام خمینی (ره) در کرمانشاه، بیمارستان ثلاث باباجانی، سی‌.تی. اسکن بیمارستان گیلانغرب از دیگر پروژه‌های درمانی مهمی است که آماده افتتاح هستند.

کریمی در ادامه به بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی استان کرمانشاه و بلاتکلیفی آن اشاره کرد و گفت: این پروژه از سال ۱۳۹۰ آغاز شده اما تاکنون تنها ۱۰ الی ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و هنوز در فاز نخست خود باقی مانده است.

وی اضافه کرد: بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی استان کرمانشاه یکی از مهمترین مطالبات مردمی در حوزه درمان بوده که به دلیل کمبود اعتبارات بی پاسخ و در حالت رکورد قرار گرفته است.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه راه اندازی پروژه بیمارستانی ۵۴۰ تختخوابی نیازمند توجه و همت ملی است، گفت: پیشرفت این پروژه یک پیگیری جدی‌تری از سوی مسئولین و نمایندگان مردم برای جذب اعتبارات دارد چراکه این پروژه حتی در سفر ریاست جمهوری به دلیل پیشرفت پایین پروژه جز مصوبات قرار نگرفت.

صادقی ادام داد: با توجه به اینکه استان کرمانشاه در حال حاضر سه هزار و ۶۰۰ تخت درمانی دارد که با ساخت و تکمیل بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی مشکلات کمبود تخت‌های بیمارستانی در این استان رفع خواهد شد.

وی با تاکید براینکه تأمین بودجه‌های مورد نیاز در بیمارستان‌ها، گفت: درآمدهای بیمارستان‌های استان عمدتاً از محل اختصاصی خود بیمارستان بوده و در شهرستان‌ها به دلیل کمبود متخصص و مراجعات پایین با کمبود اعتبار برای پرداخت کارانه‌ها مواجه خواهیم بود.

صادقی در پایان به وضعیت مطالبات دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه از بیمه‌های درمانی اشاره و بیان کرد: در حال حاضر با وجود اینکه پرداخت مطالبات در بیمه سلامت به طور مرتب و بروز پرداخت می‌شود اما مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان از بیمه تأمین اجتماعی حدود طلب داریم.