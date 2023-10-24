مطالبات گندم کاران استان سمنان پرداخت شد/ واریز ۲۲۶میلیارد تومان

عبدالرحیم تحصیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین روند خرید تضمینی گندم و همچنین واریز وجه آن به حساب گندم کاران استان سمنان بیان کرد: ۷۶ هزار و ۳۰۰ تن گندم از قرار هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان به ارزش یک هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان از کشاورزی استان سمنان خریداری شده است.

وی با بیان اینکه بالغ بر ۹۰۰ میلیارد تومان از پول خرید تضمینی گندم به حساب کشاورزان استان سمنان واریز شده بود، افزود: دولت ۲۶۶ میلیارد تومان دیگر به کشاورزان گندم کار استان بابت خرید تضمینی گندم بدهکار بود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان ادامه داد: طبق وعده‌ای که دولت برای تصفیه حساب تا پایان مهرماه داده بودند، خوشبختانه این امر محقق شد و در روز بیست و هفتم مهرماه تمام مطالبات کشاورزان گندم کار استان سمنان کاملاً تصفیه حساب شده است.

تحصیلی با بیان اینکه تمام مطالبات کشاورزان استان تا کیلوگرمی ۱۵ هزار تومان به حساب کشاورزان واریز شده است، بیان کرد: اگر وجه به حساب کشاورزی واریز نشده باشد که بسیار هم معدود خواهد بود، احتمالاً نقصی در شماره حساب یا مواردی از این دست بوده که می‌توانند به مراکز خدمات بازرگانی مراجعه و مشکل را برطرف کنند.

وی افزود: وعده دولت واریز تمام وجوه مرتبط با خرید تضمینی گندم تا پایان مهرماه بود که چند روز پیش از اتمام مهرماه تمام مطالبات گندم کاران استان سمنان به حساب آنها واریز شده است.