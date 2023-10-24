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۲ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۴۹

مجری کشت گیاهان دارویی چهارمحال و بختیاری خبر داد؛

پیش‌بینی برداشت ۲ تن زعفران در چهارمحال و بختیاری

پیش‌بینی برداشت ۲ تن زعفران در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد_مجری کشت گیاهان دارویی چهارمحال و بختیاری گفت: ۲۶۰ هکتار از اراضی این استان به کشت زعفران اختصاص یافته است که پیش‌بینی می‌شود از این میزان حدود دو تن برداشت داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان احمدزاده صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۲۶۰ هکتار از اراضی این استان به کشت زعفران اختصاص یافته است که پیش‌بینی می‌شود از این میزان حدود دو تن برداشت داشته باشیم.

وی تصریح کرد: با توجه به خشکسالی‌های اخیر یکی از سیاست‌های وزارتخانه جهاد کشاورزی کشت گیاهان کم‌آب‌بر است و در این راستا امسال حدود ۱۵ تن پیاز زعفران بین کشاورزان توزیع شد.

مجری کشت گیاهان دارویی چهارمحال و بختیاری افزود: با توجه به اینکه امسال سطح زیر کشت افزایش یافته، میزان برداشت نیز بیشتر شده، اما میانگین استان بین هفت تا هشت کیلوگرم در هکتار است.

احمدزاده عنوان داشت: یکی از عوامل مدیریتی که کشاورزان زعفران‌کار باید مدنظر قرار دهند این است که صبح قبل از طلوع آفتاب برداشت را انجام دهند، چراکه آفتاب باعث پژمردگی و کاهش خواص زعفران می‌شود.

وی تاکید کرد: زعفران کشت شده در این استان با توجه به نوع اقلیم، آب و هوا و ارتفاع از سطح دریا، عیار بالاتری دارد و به تبع آن از طعم و رنگ بهتری هم برخوردار است.

مجری کشت گیاهان دارویی چهارمحال و بختیاری عنوان داشت: برداشت در این استان دستی صورت می‌گیرد و در بحث مکانیزاسیون هنوز عقب هستیم بنابراین باید هم در برداشت و هم بعد از آن در بحث فرآوری اقدامات مربوط به مکانیزاسیون انجام شود.

احمدزاده گفت: لازم است تسهیلاتی از خط اعتباری مکانیزاسیون در اختیار کشاورزان قرار گیرد تا این مشکل رفع شود.

کد مطلب 5920320

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