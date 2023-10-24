به گزارش خبرنگار مهر، یزدان احمدزاده صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۲۶۰ هکتار از اراضی این استان به کشت زعفران اختصاص یافته است که پیش‌بینی می‌شود از این میزان حدود دو تن برداشت داشته باشیم.

وی تصریح کرد: با توجه به خشکسالی‌های اخیر یکی از سیاست‌های وزارتخانه جهاد کشاورزی کشت گیاهان کم‌آب‌بر است و در این راستا امسال حدود ۱۵ تن پیاز زعفران بین کشاورزان توزیع شد.

مجری کشت گیاهان دارویی چهارمحال و بختیاری افزود: با توجه به اینکه امسال سطح زیر کشت افزایش یافته، میزان برداشت نیز بیشتر شده، اما میانگین استان بین هفت تا هشت کیلوگرم در هکتار است.

احمدزاده عنوان داشت: یکی از عوامل مدیریتی که کشاورزان زعفران‌کار باید مدنظر قرار دهند این است که صبح قبل از طلوع آفتاب برداشت را انجام دهند، چراکه آفتاب باعث پژمردگی و کاهش خواص زعفران می‌شود.

وی تاکید کرد: زعفران کشت شده در این استان با توجه به نوع اقلیم، آب و هوا و ارتفاع از سطح دریا، عیار بالاتری دارد و به تبع آن از طعم و رنگ بهتری هم برخوردار است.

مجری کشت گیاهان دارویی چهارمحال و بختیاری عنوان داشت: برداشت در این استان دستی صورت می‌گیرد و در بحث مکانیزاسیون هنوز عقب هستیم بنابراین باید هم در برداشت و هم بعد از آن در بحث فرآوری اقدامات مربوط به مکانیزاسیون انجام شود.

احمدزاده گفت: لازم است تسهیلاتی از خط اعتباری مکانیزاسیون در اختیار کشاورزان قرار گیرد تا این مشکل رفع شود.

