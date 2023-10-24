به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سالمی صبح سه‌شنبه در جلسه شورای شهر خمینی شهر با رئیس بهزیستی شهرستان که چهار ساعت به طول انجامید، با بیان اینکه امروز به موضوع مناسب سازی معابر و اماکن عمومی شهر پرداخته شد، اظهار داشت: لایحه مناسب سازی معابر از سوی شهرداری به شورای شهر ارسال شده است.

وی با اشاره به اینکه این لایحه با هدف کمک و حمایت از جامعه معلولان شهرستان، مورد حمایت و موافقت همه اعضای شورای شهر است، گفت: تلاش خواهیم کرد تا برای بهبود عبور و مرور و خدمت رسانی هرچه بهتر به جامعه معلولان کمک شود.

عضو شورای اسلامی شهر خمینی شهر با اشاره به موضوع عوارض تفکیک، افزود: در این باره با حضور مسئول واحد درآمد شهرداری بحث و تبادل نظر شد اما امروز مصوبه‌ای دراین زمینه نداشتیم.

سالمی اضافه کرد: امید است در راستای کمک، تسهیل و خدمت رسانی بهتر به شهروندان مصوبات خوبی داشته باشیم و نتایج آن در آینده به اطلاع مردم خواهد رسید.