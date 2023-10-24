سیره امام حسن عسکری (ع) تجلی صبر و مجاهدت است

حجت‌الاسلام قاسم جعفرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامی‌داشت سالروز ولادت حضرت امام حسن عسگری (ع) اظهار کرد: حضرت امام حسن عسگری (ع)، همچون پدران بزرگوارش عابدترین فرد زمان بوده و فضائل اخلاقی و کمالات معنوی این امام بزرگوار علاوه بر شیعیان، عموم مسلمین و حتی دشمنان اهل بیت (ع) را نیز به تعظیم واداشته بود.

وی سیره امام حسن عسگری (ع) را، تجلی فضائل اخلاقی، صبر و مجاهدت دانست و خاطرنشان کرد: حضرت امام حسن عسگری (ع) در بیانی نورانی شیعیان واقعی اهل بیت (ع) چنین معرفی کردند «شیعیان علی (علیه السلام) کسانی هستند که خداوند آنها را در جایی که نهی کرده نمی‌بیند و در جاهایی که خواست خدا می‌باشد غایب نمی‌باشند و به آنچه امر کرده عمل می‌کنند و شیعه علی (ع) در تکریم و احترام برادران مؤمن خود به علی (ع) اقتدا می‌کنند.»

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل با بیان اینکه حیات سیاسی و اجتماعی امام حسن عسگری (ع) به علت شرایط خاص سیاسی و خفقان حکومت عباسی، نقطه عطفی در تاریخ شیعه محسوب می‌شود، ادامه داد: امام حسن عسگری در چنین شرایطی زمینه ورود شیعیان به دوران غیبت امام معصوم (ع) را فراهم ساخته و جامعه اسلامی را برای زندگی در فضای مهدوی آماده کرد.

حجت الاسلام جعفرزاده تقویت و توجیه سیاسی عناصر مهم شیعه را از مهم‌ترین کوشش‌ها و تلاش‌های علمی فرهنگی حضرت امام حسن عسگری (ع) عنوان کرد و افزود: کوشش‌های علمی، ایجاد شبکه ارتباطی با شیعیان، فعالیت‌های سرّی سیاسی، حمایت و پشتیبانی مالی از شیعیان، تقویت و توجیه سیاسی عناصر مهمّ شیعه و آماده سازی شیعیان برای دوران غیبت از برکات دوران امامت حضرت امام حسن عسگری (ع) است.

فرامین مقام معظم رهبری نوید بخش پیروزی حق بر باطل است

عضو شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل در ادامه به مسائل اخیر در رابطه با جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اشاره کرد و افزود: در پی این اتفاق دردناک، وجدان بشریت به درد آمده و خروش جهانی علیه اسرائیل آغاز گشت و همین خروش و تجمع، همین شعارها و انزجارها، جملگی سوخت موشک‌ها و تفنگ‌ها خواهد شد و اسرائیل را از صفحه روزگار محو خواهد کرد.

وی ضمن عرض تسلیت به جامعه بشری، خصوصاً مسلمین مظلوم و داغ‌دیده فلسطین، این جنایت غیر انسانی را به شدت محکوم کرده و افزود: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری، بشارت داده شده که بزودی این اسب بازنده نیز به طور کلی از میدان خارج خواهد شد.