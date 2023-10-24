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۲ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۴۱

بازداشت سناتور آمریکایی در هنگ‌کنگ به دلیل حمل اسلحه!

بازداشت سناتور آمریکایی در هنگ‌کنگ به دلیل حمل اسلحه!

سناتور آمریکایی به دلیل حمل اسلحه بدون مجوز، در فرودگاه هنگ‌کنگ بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دفتر جف ویلسون، سناتور جمهوری‌خواه پایتخت آمریکا تایید کرد که پلیس فرودگاه هنگ‌کنگ او را به دلیل کشف یک قبضه تسلحه بدون مجور در چمدانش، بازداشت کرده است.

در بیانیه دفتر سناتور آمریکایی به این موضوع اشاره شده که ویلسون به به مالکیت سلاح گرم بدون مجوز متهم و دیروز(دوشنبه) به قید وثیقه آزاد شده است.

ویلسون درباره این مساله مدعی شد: اشتباه سهوی بود و انتظار دارم که مشکل به زودی حل شود.

او که برای تعطیلات پنج هفته‌ای راهی جنوب شرق آسیا شده و پس از حضور در دادگاه، از حضور خبرنگاران و عکاسان خشمگین شده و «فری پرس» هنگ‌کنگ گزارش کرد که ویلسون از عکاسان خواسته تا عکس‌های او را پاک کنند!

کد مطلب 5920491

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