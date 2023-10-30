به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، جِف ویلسون، سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی که هفته گذشته به اتهام حمل اسلحه غیرمجاز، در فرودگاه بین‌المللی هنگ‌کنگ بازداشت شده بود، با حکم دادگاهی در این شهر، تبرئه شد.

او که با خانواده‌اش برای تعطیلات پنج هفته‌ای راهی جنوب شرق آسیا شده، به ماموران گمرک فرودگاه اطلاع داد که یک قبضه اسلحه را در چمدانش پیدا کرده است. ویلسون پس از بازداشت مدعی شد که این اسلحه در چین ثبت نشده اما در آمریکا به ثبت رسیده است.

سناتور جمهوری‌خواه امروز(دوشنبه) در دادگاه «وِست کُولوون» حاضر شد و با حکم قاضی ارشد این دادگاه و ارائه تعهد دو ساله، تبرئه شد. براساس این تعهد، درصورتی که او طی دو سال آتی، در کشور چین رفتار مناسبی داشته باشد، نه مجازات و نه مشمول محکومیت کیفری خواهد شد. به نوشته آسوشیتدپرس، جریمه عدم رعایت این تعهد، حدود ۲۵۵ دلار است.

ویلسون در بیانیه‌ای ضمن اذعان به ارتکاب اشتباه و حمل اسلحه، از رفتار حرفه‌ای مقامات چین تمجید کرد.