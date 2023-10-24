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۲ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۳۵

طی سال جاری:

کمک‌های مردمی ستاد دیه خراسان شمالی ۵۰ درصد رشد داشت

کمک‌های مردمی ستاد دیه خراسان شمالی ۵۰ درصد رشد داشت

بجنورد_ رئیس کل دادگستری خراسان شمالی از آزادی ۱۰۹ زندانی دارای محکومیت‌های مالی و جرائم غیرعمدی در استان و افزایش ۵۰ درصدی میزان جمع آوری کمک‌های مالی از منابع مردمی ستاد دیه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا براتی‌زاده در نشست صبح سه‌شنبه ستاد دیه خراسان شمالی که در سالن جلسات دادگستری برگزار شد، از آزادی قطعی ۱۰۹ زندانی دارای محکومیت‌های مالی و موضوع جرایم غیرعمدی در استان و افزایش ۵۰ درصدی میزان جمع‌آوری کمک‌های مالی از منابع مردمی ستاد دیه طی شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.

رئیس کل دادگستری کل خراسان شمالی تصریح کرد: این ۱۰۹ مددجو، بدهی معادل ۴۱۹ میلیارد ریال داشتند که در نتیجه گذشت شکات و محکوم لهم، اعطا تسهیلات بانکی، قبولی اعسار و حمایت‌های مالی ستاد دیه استان و کمک‌های خیرین و نیکوکاران از زندان‌های خراسان شمالی آزاد شدند.

وی همچنین از افزایش ۵۰ درصدی میزان جمع‌آوری کمک‌های مالی از منابع مردمی و جشن‌های گلریزان طی شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.

حجت الاسلام براتی‌زاده گفت: در شش ماهه ابتدایی سال بیش از ۳۷ میلیارد ریال از محل کمک‌های مردمی و جشن گلریزان توسط ستاد دیه استان جمع‌آوری شد.

وی در پایان ضمن اشاره به اینکه ۱۲۵ نفر زندانی موضوع محکومیت‌های مالی و جرایم غیر عمد، با ۷۰۰ میلیارد ریال بدهی در خراسان شمالی وجود دارند که همچنان منتظر دریافت کمک‌های مردمی از دستان خیرین و نیکوکاران هستند؛ ابراز امیدواری کرد: زمینه‌های آزادی این زندانیان نیز به زودی فراهم شود.

کد مطلب 5920498

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