به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا براتی‌زاده در نشست صبح سه‌شنبه ستاد دیه خراسان شمالی که در سالن جلسات دادگستری برگزار شد، از آزادی قطعی ۱۰۹ زندانی دارای محکومیت‌های مالی و موضوع جرایم غیرعمدی در استان و افزایش ۵۰ درصدی میزان جمع‌آوری کمک‌های مالی از منابع مردمی ستاد دیه طی شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.

رئیس کل دادگستری کل خراسان شمالی تصریح کرد: این ۱۰۹ مددجو، بدهی معادل ۴۱۹ میلیارد ریال داشتند که در نتیجه گذشت شکات و محکوم لهم، اعطا تسهیلات بانکی، قبولی اعسار و حمایت‌های مالی ستاد دیه استان و کمک‌های خیرین و نیکوکاران از زندان‌های خراسان شمالی آزاد شدند.

وی همچنین از افزایش ۵۰ درصدی میزان جمع‌آوری کمک‌های مالی از منابع مردمی و جشن‌های گلریزان طی شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.

حجت الاسلام براتی‌زاده گفت: در شش ماهه ابتدایی سال بیش از ۳۷ میلیارد ریال از محل کمک‌های مردمی و جشن گلریزان توسط ستاد دیه استان جمع‌آوری شد.

وی در پایان ضمن اشاره به اینکه ۱۲۵ نفر زندانی موضوع محکومیت‌های مالی و جرایم غیر عمد، با ۷۰۰ میلیارد ریال بدهی در خراسان شمالی وجود دارند که همچنان منتظر دریافت کمک‌های مردمی از دستان خیرین و نیکوکاران هستند؛ ابراز امیدواری کرد: زمینه‌های آزادی این زندانیان نیز به زودی فراهم شود.