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۲ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۲۰

استاندار هرمزگان عنوان کرد؛

هدیه ویژه رهبر معظم انقلاب به جزیره‌نشینانِ هرمزگانی

هدیه ویژه رهبر معظم انقلاب به جزیره‌نشینانِ هرمزگانی

بندرعباس - استاندار هرمزگان گفت: با موافقت فرمانده معظم کل قوا یکی از فرزندان ذکور ساکن در برخی از جزایر هرمزگان می‌تواند از امتیاز معافیت از خدمت استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه، جزیره‌نشینان خلیج‌فارس به عنوان حافظین اولین خاکریز دفاعیِ ایران اسلامی، حق بسیاری بر گردن همه دارند، گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی، همواره تاکید ویژه‌ای بر توسعه جزایر دارند و مسکونی‌سازی جزایر یکی ار مطالبات معظم له است که لازم است عملیاتی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه تحقق منویات رهبر معظم انقلاب جزو رسالت‌های اصلی دولت سیزدهم است‌، افزود: در راستای ایجاد انگیزه برای سکونت دائم و افزایش ماندگاری جمعیت در جزایر هرمزگان، پیشنهاد لحاظ معافیت از خدمت در این جزایر از طریق فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح به رهبر معظم انقلاب اسلامی تقدیم شد.

استاندار هرمزگان عنوان‌کرد: فرمانده معظم کل قوا با پیشنهاد ارائه شده موافقت کرده و هدیه ویژه‌ای را برای جزیره نشینان خلیج‌فارس بالاخص ساکنین معزز جزایر ابوموسی، سیری، لاوان، لارک، هندورابی، تنب بزرگ و کوچک و فارور بزرگ و کوچک عنایت کردند که طی آن ساکنینی که بیش از ۱۲ سال سابقه سکونت در جزایر مذکور را داشته باشند می‌توانند از خدمات معافیت سربازی بهره‌مند شوند.

دوستی تاکیدکرد: این امتیاز می‌تواند شامل یکی از فرزندان یا پدر خانواده‌ای که ۱۲ سال سابقه سکونت در جزایر فوق‌الذکر داشته باشند شود.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان؛ خاطرنشان‌کرد: تمام ارکان دولت در تلاش هستند تا سختی زیست در جای جای ایران عزیز به ویژه جزایر خلیج‌فارس را به حداقل برسانند و مشکلات کشور مرتفع شود.

کد مطلب 5920559

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    نظرات

    • محمد IR ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      3 2
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      از الان دیگه همه میرن جزیره و باید دید چه جمعیتی معاف میشه.
    • ابوالفضل IR ۰۳:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      2 1
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      با سلام،مطمئنم که در پسه حرف رهبرمون،نکته و عاقبت بخیری ب همراهه،فقط خدا کنه ک مسئولین محترم و عوامل اجرایی ،این امر رو درست و دقیق انجام بدن،مبارکه هرمزگانی ها و جزیره نشین های زحمت کش و بی ادعا،یاحق.

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