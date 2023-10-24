به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد امروز سه شنبه در نشست شورای امنیت درباره غزه در سخنانی تصریح کرد: خوشبختانه بالاخره برخی کمک‌ ها وارد غزه شدند، اما قطره‌ ای در دریایی هستند که مورد نیاز است.

دبیرکل سازمان ملل متحد در این باره ادامه داد: حفاظت از غیرنظامیان به معنای دستور تخلیه بیش از یک میلیون نفر به جنوب (غزه) و ادامه بمباران جنوب نیست.

آنتونیو گوترش در این باره اضافه کرد: من عمیقا نگران نقض آشکار قوانین بین المللی هستم که در غزه شاهد آن هستیم.

به گزارش العربیه، گوترش گفت: اوضاع در خاورمیانه (غرب آسیا) رو به وخامت است و جنگ در غزه ممکن است به منطقه گسترش یابد. کشتن غیرنظامیان توجیهی ندارد. حمله حماس بی‌دلیل نبوده و مردم فلسطین با محاصره‌ ای شدید مواجه هستند. روند شهرک‌ سازی سرزمین‌ های فلسطینی را می‌ بلعد و آرمان‌ های فلسطینیان را نابود می‌کند. حملات بی‌ امان و بمباران شدید (رژیم) اسرائیل علیه غزه به‌طور نگران‌ کننده‌ای ادامه دارد.

این مقام سازمان ملل افزود: 35 نفر از کارکنان آژانس سازمان ملل «آنروا» در غزه کشته شدند که این اقدام را محکوم می‌ کنیم. نقض گسترده قوانین بین‌ المللی در غزه را شاهد هستیم. کمک‌ های بشردوستانه رسانده شده به غزه ناچیز است و باید بی‌ محدودیت به غزه کمک‌ رسانی شود. فراخوان‌ ها برای برقراری آتش‌بس انسان‌ دوستانه فوری را تجدید می‌ کنم. فلسطینی‌ ها حق دارند آرمان‌ های خود برای داشتن کشوری مستقل را محقق کنند.