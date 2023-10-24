به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه امروز سه شنبه درباره تحولات غزه به خبرنگاران گفت: باید هر چه سریع تر آتش‌ بس در نزاع میان (رژیم) اسرائیل و فلسطین برقرار و کشور مستقل برای فلسطینی‌ ها ایجاد شود.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در ادامه اضافه کرد: از تمامی فرصت‌ ها برای ارتباط با تمام طرف‌ های درگیر در خصوص آزادی شهروندان روس که در دست حماس هستند استفاده می‌ کنیم. ما نگران شهروندان خود هستیم و این تلاش‌ ها نیز ادامه خواهد داشت.

دیمیتری پسکوف، در پاسخ به این سوال که حماس چند اسیر روس را در اختیار دارد، گفت: پاسخ تقریبی درست نیست، نمی‌ توانم عدد دقیقی در این باره بگویم.

از سوی دیگر، الکساندر گروشکو معاون وزیر خارجه روسیه اخیرا در این خصوص گفته بود: ما معتقدیم که غلبه بر بحران بدون حل مشکل کلیدی از طریق ایجاد دو دولت بر اساس قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل غیرممکن است. مسکو و آنکارا از طریق کانال های دیپلماتیک در مورد راه های احتمالی حل و فصل مناقشه میان اشغالگران قدس و مظلومان فلسطینی در تماس هستند.

وی در پاسخ به سئوال خبرگزاری تاس درباره ابتکار آنکارا برای ایجاد مکانیسم کشورهای ضامن برای حل بحران کنونی، گفت: از کانال های دیپلماتیک استفاده می شود و ما با همه شرکا و همه بازیگران در تماس هستیم. مواضع روسیه کاملاً شناخته شده است؛ همانطور که رئیس جمهور و وزارت امور خارجه آن را روشن کرده اند. ما معتقدیم که غلبه بر بحران بدون حل مشکل اصلی از طریق ایجاد دو کشور بر اساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل غیر ممکن است.