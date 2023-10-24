اتمام تحصیلات حوزوی به معنی آغاز رسالت خطیر طلبگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رسول خواسته شامگاه سه‌شنبه در نشست با مبلغان مدرسه علمیه تخصصی الزهرا (س) اردبیل که در مدیریت حوزه علمیه خواهران استان برگزار شد، با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص)، ارزش و منزلت فعالیت تبلیغ دین مبین اسلام را ستودنی بیان کرد و افزود: مبلغان خواهر باید بر خود ببالند که در مسیر هدایت و تربیت انسان‌ها قرار گرفته‌اند چرا که توفیق حضور در این عرصه بر هر کسی میسر نمی‌شود.

وی با بیان اینکه اتمام تحصیلات حوزوی به معنای آغاز رسالت طلبگی است، تصریح کرد: به طور قطع حوزه با وجود طلبه معنی پیدا کرده و رشد می‌کند بنابراین بانوان مبلغ باید با حوزه ارتباط عاطفی، علمی، معنوی و فکری داشته باشند.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان اردبیل با اشاره به اینکه تلاش برای قرارگیری خواهران طلبه در جایگاه‌های مختلف تبلیغی از وظیفه مسئولان حوزه علمیه خواهران است، خاطرنشان کرد: اثرگذاری تبلیغی بانوان مبلغ در جامعه برای ما نمایان و محسوس است بنابراین تمام توان خود را برای حل موانع تبلیغی خواهران به کار خواهیم بست.

خواسته در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: یک مبلغ دینی زمانی در عرصه تبلیغ موفق خواهد بود که اتصال خود را از سرچشمه و منبع علم قطع نکند، مبلغی که ارتباطش را با حوزه قطع کند، دچار کمبود مطالب و منابع تبلیغی شده و در نهایت عملکرد مطلوبی نخواهد داشت.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان اردبیل ادامه داد: خواهران مبلغ باید با مطالعه و اندوخته‌های علمی و معنوی خود جایگاه نهاد مقدس حوزه علمیه بانوان را در جامعه تثبیت کنند به ویژه امروزه که دشمنان سفاک با راه‌اندازی جنگ شناختی، فرهنگ اسلامی و نهاد مقدس خانواده را نشانه رفته‌اند با تقویت علمی و معنوی خود توطئه‌های آنها را نقش بر آب کنند.