توقیف یکماهه خودروهای هنجارشکن در سرپل ذهاب

سرهنگ نوذر شاه حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: باتوجه به اینکه اخیر تعدادی از جوانان در ساعات پایانی شبانه اقدام به برگزاری مسابقه و رالی خودرویی کرده و آرامش و آسایش شهروندان را سلب می‌نمایند نیروی انتظامی با دستور قضائی نسبت به اجرای طرح ویژه ای برای برخورد با اینگونه موارد اقدام نموده است.

وی افزود: در این طرح نیروی انتظامی با گشت‌های ویژه خود در سطح شهر برای برخورد قاطعانه با هنجارشکنان اقدام خواهد کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان سرپل‌ذهاب تصریح کرد: با هماهنگی قضائی که انجام شده است خودروی افراد هنجارشکن به مدت حداقل یکماه توقیف خواهد شد و برخورد قاطعانه با هنجارشکنان انجام خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: حفظ نظم و آرامش جامعه خط قرمز پلیس است و قطعاً پلیس شهرستان هیچ‌گونه اغماضی در برخورد با هنجارشکنان نخواهد داشت.

سرهنگ شاه حسینی یادآور شد: از خانواده‌ها خواهشمندیم فرزندان خود را به درستی توجیه کرده که برای تخلیه هیجانات جوانی خود از راه‌های پرخطر و اقدامات خطر آفرین و هنجار شکنانه استفاده نکرده و سلامت خود و سایرین را به خطر نیندازند.