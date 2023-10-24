به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده سهشنبهشب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مقابله و مبارزه با فساد در استان بوشهر اقدامات گستردهای صورت گرفته است.
وی با اشاره به احقاق یک پرونده به نفع بیتالمال بیان کرد: با پیگیریهای مکرر صورت گرفته، پرونده «آهنآلات» منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به ارزش بیش از هزار میلیارد تومان احقاق حق شد.
وی افزود: از تمام توان و ظرفیت موجود برای مقابله با فساد سازمان یافته در ادارات و نهادها بویژه بنگاههای بزرگ اقتصادی اهتمام داریم و احقاق حق در پرونده هزار میلیارد تومانی منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، نمونهای از این اقدامات است.
محمدی زاده بیان کرد: در ماههای گذشته، بخشی از زمینهای تصرف شده منطقه ویژه نیز آزاد شدند و به فضل خدا، این مسیر تداوم خواهد داشت.
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