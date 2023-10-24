به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده سه‌شنبه‌شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مقابله و مبارزه با فساد در استان بوشهر اقدامات گسترده‌ای صورت گرفته است.

وی با اشاره به احقاق یک پرونده به نفع بیت‌المال بیان کرد: با پیگیری‌های مکرر صورت گرفته، پرونده «آهن‌آلات» منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به ارزش بیش از هزار میلیارد تومان احقاق حق شد.

وی افزود: از تمام توان و ظرفیت موجود برای مقابله با فساد سازمان یافته در ادارات و نهادها بویژه بنگاه‌های بزرگ اقتصادی اهتمام داریم و احقاق حق در پرونده هزار میلیارد تومانی منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، نمونه‌ای از این اقدامات است.

محمدی زاده بیان کرد: در ماه‌های گذشته، بخشی از زمین‌های تصرف شده منطقه ویژه نیز آزاد شدند و به فضل خدا، این مسیر تداوم خواهد داشت.