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۳ آبان ۱۴۰۲، ۰:۱۲

استاندار بوشهر مطرح کرد؛

مبارزه با فساد در استان بوشهر با جدیت ادامه می‌یابد

مبارزه با فساد در استان بوشهر با جدیت ادامه می‌یابد

بوشهر- استاندار بوشهر با اشاره به احقاق حق یک پرونده مهم به نفع بیت‌المال در بوشهر گفت: مبارزه با فساد در استان بوشهر با جدیت ادامه می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده سه‌شنبه‌شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مقابله و مبارزه با فساد در استان بوشهر اقدامات گسترده‌ای صورت گرفته است.

وی با اشاره به احقاق یک پرونده به نفع بیت‌المال بیان کرد: با پیگیری‌های مکرر صورت گرفته، پرونده «آهن‌آلات» منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به ارزش بیش از هزار میلیارد تومان احقاق حق شد.

وی افزود: از تمام توان و ظرفیت موجود برای مقابله با فساد سازمان یافته در ادارات و نهادها بویژه بنگاه‌های بزرگ اقتصادی اهتمام داریم و احقاق حق در پرونده هزار میلیارد تومانی منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، نمونه‌ای از این اقدامات است.

محمدی زاده بیان کرد: در ماه‌های گذشته، بخشی از زمین‌های تصرف شده منطقه ویژه نیز آزاد شدند و به فضل خدا، این مسیر تداوم خواهد داشت.

کد مطلب 5921090

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    نظرات

    • احمدرضا مغدانی IR ۰۷:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۴
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      سلام چه مبارزه ای باید با جهاد کشاورزی که پول گندم و کشاورزان نابود کرده اول پیگیر پول کشاورزان باش

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