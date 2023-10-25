۳۶ دستگاه پورتال خورشیدی بین عشایر توزیع شد

محمدولی مهری بابادی در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ۳۶ دستگاه پورتال خورشیدی بین عشایر در مناطق کمتر برخوردار و دوردست تشنوی، انجیرتون، دره شو، کوشکا و لاشیر توزیع شد.وی هدف اصلی از توزیع پورتال‌های خورشیدی بین عشایر را بالا بردن سطح زندگی، ارتقا رفاه خانوارهای عشایری و برخورداری از انرژی پاک و تجدید پذیر عنوان کرد.

مهری بابادی بیان داشت: از ابتدای سال جاری ۲۰۰ دستگاه پورتال خورشیدی بین عشایر شهرستان توزیع شد و ۷۰۰ دستگاه دیگر نیز تا پایان سال توزیع می‌شود.

وی اذعان داشت: عشایر مناطق کمتر برخوردار، صعب العبور و دوردست در اولویت قرار دارند.

مهری بابادی یادآور شد: با توجه به اینکه یکی از نیازهای اصلی عشایر زحمتکش دستیابی به پکیج‌های خورشیدی می‌باشد همه تلاش ما بر این است که بتوانیم نیاز آن‌ها را در این زمینه برطرف کنیم.

وی خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین اهداف اداره امور عشایر بهره مندی همه عشایر شهرستان در سال‌های آینده به پورتال‌های مولد برق انرژی خورشیدی است.

لازم به ذکر است، شهرستان کوهرنگ داری جمعیت عشایری ۶۴۰۰۰ نفر در غالب ۱۲۷۵۰ خانوار عشایری به بزرگ‌تری شهرستان عشایری معروف است. انتهای خبر/۱۰۲۰ ج