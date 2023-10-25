بیش از ۲۸۰۰ تخت بیمارستانی در گیلان فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی آشوبی صبح چهارشنبه در نشست شورای سلامت گیلان در تشریح تفضیلی وضعیت نظام سلامت گیلان از وجود ۳ هزار و ۶۷۷ تخت مصوب دانشگاهی در گیلان خبر داد و افزود: از این تخت‌ها ۲ هزار و ۸۶۶ تخت فعال هستند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان تعداد تخت مصوب غیر دانشگاهی را نیز یک هزار و ۲۶۰ تخت برشمرد و گفت: مجموعاً یک هزار و ۲۸۲ تخت نیز در بخش خصوصی فعال است و به مردم خدمت می‌کند.

وی همچنین تعداد مراکز و پایگاه‌های اورژانس شهری را ۳۶، تعداد مراکز و پایگاه‌های اورژانس جاده‌ای را ۴۸، تعداد مراکز و پایگاه‌های اورژانس موتوری را ۸ دستگاه و در بخش اورژانس هوایی از فعالیت یک بالگرد اورژانس در استان گیلان خبر داد.

آشوبی با اشاره به فعالیت ۱۹۷ مرکز خدمات جامع سلامت در استان گیلان، بیان کرد: علاوه بر این مراکز، ۱۴۶ تعداد پایگاه سلامت، ۹۶۱ خانه بهداشت، ۱۷ مرکز بهداشت و ۱۱ مرکز آموزش بهورزی در استان گیلان فعال هستند.

وی از کمبود تخت‌های درمانی در گیلان خبر داد و افزود: سرانه تخت جهانی ۳.۱، سرانه تخت هدف در کشور ۲.۵، وضعیت موجود دانشگاهی و غیردانشگاهی در گیلان ۱.۶۶ و وضعیت موجود تخت‌های دانشگاهی در استان گیلان ۱.۱ است.

سرانه تخت های بیمارستانی به جمعیت در گیلان ۱.۶۶ است

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در تشریح وضعیت تخت‌های بیمارستانی دانشگاهی استان نیز بیان کرد: سرانه تخت فعال به جمعیت در کشور ۱.۸۴ و در استان گیلان ۱.۶۶ و درصد تخت ویژه به تخت کل در کشور ۱۰.۹۹ و در استان گیلان این شاخص ۷.۹ است.

آشوبی همچنین شاخص تعداد تخت ویژه در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت استان گیلان را ۱۳.۱ و شاخص تعداد تخت‌های اورژانس اعم از تخت اورژانس بستری و سرپایی را ۱۷.۷ اعلام کرد.

وی یکی از مهم‌ترین درخواست‌های گیلانیان را داشتن مگاهاسپیتال برشمرد و افزود: داشتن یک بیمارستان جنرال ۸۰۰ تختخوابی حداقل نیاز مردم استان گیلان با توجه به جمعیت بالغ‌بر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارنفری ثابت و حداقل ۱۰ میلیون نفری در ایام پرازدحام سال است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در جهت راه‌اندازی یک بیمارستان جنرال در رشت، تصریح کرد: گیلان تنها استان فاقد بیمارستان جنرال است اما با تلاش‌های صورت گرفته، مجوز این بیمارستان از مقام عالی وزارت اخذ، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ درج و توسط رییس‌جمهوری به گیلان ابلاغ شده است.

آشوبی با اشاره به پیشرفت ۷۶ درصدی پروژه احداث بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی لاکان رشت گفت: به‌منظور تجمیع خدمات ارائه‌شده به بیماران در قالب بیمارستان جنرال، این پروژه در سال ۱۳۸۸ توسط سازمان مجری ساختمان‌های دولتی شروع‌شده که ازجمله موانع اجرایی این پروژه صعب‌العبور بودن مسیر منتهی به کارگاه، هزینه بالای انتقال انشعابات، تخصیص ناکافی اعتبارات و کندی اخذ تسهیلات ماده ۴۶ است.

وی در خصوص آخرین وضعیت بیمارستان ۸۰۰ تختخوابی رشت افزود: با عنایت به تراکم بالای جمعیتی در گیلان و عدم تناسب تعداد تخت‌های بیمارستانی موجود استان به‌ویژه شهرستان رشت با جمعیت ساکن و شناور در آن، ضرورت احداث بیمارستان ۸۰۰ تختخوابی رشت مورد تصویب دولت قرارگرفته است که ازجمله موانع اجرایی این طرح نیز تأمین زمین مناسب و اخذ ماده ۲۳ است.