به گزارش خبرگزاری مهر، هشتصد هشتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور به ریاست محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیری سید مجید امامی صبح سه‌شنبه ۲ آبان با حضور اعضای این‌شورا، نمایندگان جمعیت‌ها؛ مجامع و تشکلات مردمی حمایت از مقاومت مردم مظلوم فلسطین برگزار شد.

در این نشست به اتفاق آرا، ۱۵ مهر به عنوان روز حماسه جوانان فلسطینی و ۲۵ مهر هم همزمان با جنایت حمله به بیمارستان المعمدانی (با بیش از ۱۵۰۰ شهید خصوصاً کودکان و زنان) به عنوان روز نسل کشی کودکان و زنان فلسطینی ثبت شد تا بعد از تصویب نهایی شورای عالی انقلاب فرهنگی در تقویم رسمی کشور درج و نامگذاری گردد.

همچنین در حاشیه این‌جلسه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سیدحسین میرداماد تهیه کننده نماهنگ ایراندخت و دیگر سازندگان آن تقدیر کرد.

در متن لوح تقدیر محمدمهدی اسماعیلی خطاب به سیدحسین میرداماد آمده است:

بی شک گوهر فرهنگ و هنر این مرز و بوم که جوهره آن ایمان و اساسش عشق است با تلاش مداوم و خستگی ناپذیر هنرمندان و فرهیختگان این عرصه متجلی شده و در بازتابی تابناک به حیات خود ادامه می‌دهد

هنر، تجلی عالی‌ترین تعهد انسان برای ترویج معارف دینی و احاطه قلبهاست و ترنم روح انگیز هنر برای به تصویر کشیدن رشادت‌های قهرمانان در طول تاریخ این سرزمین با زبانی موجز و گویا بر جان و دل مردمان و اهالی معرفت در این سرزمین خوش می‌نشیند.

ضمن ادای احترام به روح پرفتوح شهیدان و پهلوانان ایران اسلامی، تلاش ارزشمند جنابعالی برای تهیه و ساخت مجموعه نماهنگ «ایراندخت» که روایت قهرمانانی است که تا پای جان در دفاع از این سرزمین ایستادگی کردند قدر دانی می‌گردد، امیدوارم حضور مؤثر هنرمندانی چون جنابعالی موجب ارتقا و تعمیق روز افزون فرهنگ اصیل ایرانی در میهن اسلامی مان باشد.

نماهنگ ایراندخت که روایت قهرمانان ایرانی از آریو برزن تا شهید سردار حاج قاسم سلیمانی است که تا پای جان در دفاع از "ایران" ایستادند، به تهیه کنندگی سید حسین میرداماد، نویسندگی و کارگردانی آرش آقاجانی و با صدای فرهاد قائمیان به سفارش مرکز بسیج صداوسیما ساخته شده است.

فرهاد قائمیان که در آخرین جشنواره فیلم فجر جایزه بهترین بازیگر مکمل مرد را دریافت کرد، شعر نماهنگ «ایراندخت» را دکلمه کرده است