برند بادام با نام چهارمحال و بختیاری ثبت شود

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل شریفی صبح چهارشنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: این استان‌ها برند یک محصول را به نام خود ثبت کرده‌اند.

وی تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری خاستگاه بادام است و می‌توان برند بادام را به نام این استان ثبت کرد، اولین گام در این حوزه تعریف هویت برند است.

شریفی با تاکید بر اینکه برای برندسازی باید یک متولی تعیین کرد، گفت: می‌توان در این راستا تقسیم وظایف را انجام داد، به نظر می‌رسد کمیسیون کشاورزی، صنایع‌تبدیلی، آب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری می‌تواند بهترین متولی برای آغاز فرآیند برندسازی بادام باشد.

وی با بیان اینکه هدف از برندسازی بادام مشخص است، اظهار کرد: چشم‌انداز آینده در برندسازی بادام این است که وقتی نام بادام مطرح می‌شود، همه افراد نام چهارمحال و بختیاری در ذهنشان تداعی شود.

شریفی افزود: در گذشته ۹۵ درصد بادام مامایی تولیدی در چهارمحال و بختیاری به‌علت قیمت بالا به خارج از کشور صادر می‌شد و در بازار داخل شناخته شده نبود، اما در دو سال اخیر به‌علت کاهش قیمت بادام، فروش داخلی افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه در حوزه برندسازی بادام در ابتدا باید متولی مشخص شود، خاطرنشان کرد: در گام بعدی باید فرآیندها شناسایی شود تا بتوان کار را آغاز کرد، برندسازی بادام مصوبه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان است، بنابراین موضوع برندسازی بادام استان قابلیت طرح در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان را دارد.