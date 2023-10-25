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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۰۵

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست دشت‌آزادگان:

۴۰۰ هکتار از اراضی میشداغ دشت آزادگان رفع تصرف شد

۴۰۰ هکتار از اراضی میشداغ دشت آزادگان رفع تصرف شد

دشت آزادگان- سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشت‌آزادگان از رفع تصرف ۴۰۰ هکتار از زمین‌های منطقه حفاظت شده میشداغ (ام الدیس) در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی جلالی در خصوص این خبر بیان کرد: برخی از متخلفان با تصرف اراضی ملی اقدام به تغییر کاربری اراضی حفاظت شده و تخریب پناه‌گاه حیات‌وحش منطقه (زیستگاه امن آهوی ریم میشداغ و جانداران کمیاب دیگر) کرده بودند که با گشت و پایش شبانه‌روزی یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دشت‌آزادگان این اراضی شناسایی شدند.

افزود: این اراضی مشهور به نبعه شریعات، واقع در منطقه حفاظت شده میشداغ، در مجموع ۴۰۰ هکتار وسعت داشتند که با حکم دستگاه قضائی و حضور دادستان شهرستان در محل مذکور رفع تصرف و عملیات خاک‌ورزی انجام شده در این اراضی متوقف شد.

وی با اشاره به اینکه لازم است در راستای جلوگیری از دست‌اندازی سودجویان هزینه تصرف اراضی را با اصلاح قانون افزایش دهیم، گفت: افزایش نیروی انسانی در راستای پیشگیری از تصرفات تنها یک راه پیشگیری است که باید این دسته از اقدامات پیشگیرانه با جمع‌بندی نظرات حقوقدانان و کارشناسان امر منجر به اصلاح قوانین شود.

کد مطلب 5921325

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