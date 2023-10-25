آموزش بازاریابی و صادرات به زرشک کاران جدی گرفته ‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا هادربادی صبح چهارشنبه در اختتامیه جشنواره ملی زرشک بیان کرد: در همه جای دنیا کشاورزی محور توسعه است و تجربه‌های کشورهای مختلف این مهم را نشان می‌دهد.

رییس سازمان تعاون روستایی با اشاره به اینکه از آنجایی که کشاورزی مولد است توسعه را با خود به همراه دارد، اظهار کرد: اگر در خراسان جنوبی خشکسالی بود قنات و بندسارها نیز تدبیر کشاورزان برای کشاورزی در این شرایط بوده است.

هادربادی با تأکید بر اینکه کشاورزی کمک به امنیت پایدار در کشور است، اظهار کرد: هر چه در کشاورزی بیشتر سرمایه گذاری شود کاهش استفاده از داروها و شیمی درمانی را خواهیم داشت.

وی افزود: میانبرترین راه برای باز کردن گره اشتغال در کشور کشاورزی در کنار توجه به صنعت است.

رییس سازمان تعاون روستایی با بیان اینکه زرشک، زعفران و عناب با سابقه فرهنگی خراسان جنوبی گره خورده است، یادآور شد: زرشک به معنای واقعی یک داروخانه است.

هادباردی گفت: آموزش بازاریابی و صادرات به کشاورزان و زرشک کاران از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه بازاریابی محور تولید است، افزود: گردشگری کشاورزی را در خراسان جنوبی جدی بگیریم که زرشک و انار و زیتون و پنبه از جمله این موارد است.

هادربادی یادآور شد: اگر در حوزه فروش به کشاورزان آسیبی وارد شود خرید حمایتی را خواهیم داشت.