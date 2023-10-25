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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۴۵

ضرغامی در حاشیه جلسه هیات دولت:

باید درهای کشور را باز کنیم/موافقت دولت با لغو روادید برخی کشورها

باید درهای کشور را باز کنیم/موافقت دولت با لغو روادید برخی کشورها

وزیر میراث فرهنگی و گردشگری گفت: هر گردشگری که به ایران می‌آید دیدگاهش در نظرسنجی‌ها بالای ۹۰ درصد نسبت به ایران عوض می‌شود. یعنی تمام تبلیغات ایران‌هراسی منتفی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عزت‌الله ضرغامی در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت درباره لغو روادید با کشورها، گفت: امروز صبح جلسه کمیسیون سیاسی و امنیتی دولت به ریاست وزیر کشور برگزار شد. از وزارت خارجه و همه دستگاه‌های اطلاعاتی که همراهی بسیار خوبی با ما داشتند. بخش زیادی از کشورهایی که پیشنهاد لغو روادیدشان داده شده امروز به اتفاق آرا، رأی آوردند.

وی افزود: در مورد برخی کشورها که ملاحظاتی بود ادامه بررسی به جلسه آینده کمیسیون موکول شد که پس از بررسی در جلسه آینده اسامی تمامی این کشورها اعلام می‌شود.

ضرغامی یادآور شد: امروز به عنوان یک ضرورت گردشگری، درهای کشور باید باز شود و مردم دنیا به ایران بیایند. این مزیت نسبی ماست. هر گردشگری که به ایران می‌آید باوجود برخی مشکلاتی که در کشور داریم، دیدگاهش در نظرسنجی‌ها بالای ۹۰ درصد نسبت به ایران عوض می‌شود. یعنی تمام تبلیغات ایران‌هراسی منتفی می‌شود.

وزیر میراث فرهنگی و گردشگری تصریح کرد: خوشبختانه امروز کشور منسجم و همراه است. باید درهای کشور را باز کنیم تا راحت به ایران بیایند. این حق همه مردم دنیاست.

وی تاکید کرد: لغو متقابل روادید هم به طور طبیعی در دستور کار وزارت خارجه است اما آنچه ما در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری دنبال می‌کنیم این است که مردم همه کشورها بتوانند راحت به ایران بیایند.

کد مطلب 5921364
رامین عبداله شاهی

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