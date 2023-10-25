آمریکا شریک جرم قطعی جنایت رژیم صهیونیستی در غزه است

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت ۶۵۵۵ شهید استان لرستان با اشاره به مظلومیت توأم با صبوری و اقتدار مردم غزه در مقابل جنایات مداوم رژیم صهیونیستی، تأکید کردند: رژیم زخم‌خورده و ازپاافتاده اشغالگر در حال گرفتن انتقام ضربه کاری رزمندگان فلسطینی از مردم غزه است اما بدون تردید و با وجود همه حمایت‌های اشرار عالم و همدستی قطعی آمریکایی‌ها در جنایات صهیونیست‌ها، این همه ظلم و جنایت، در نهایت راه به جایی نمی‌برد و در این قضیه و قضایای آینده، پیروزی از آن ملت فلسطین است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حوادث جاری در غزه را حوادثی آینده‌ساز دانستند و با اشاره به مظلومیت توأم با اقتدار مردم پراستقامت غزه، گفتند: دشمن ددمنش و خونخوار، برای جنایت و کشتار کودک و زن و مرد و پیر و جوان هیچ حدی قائل نیست و مردم غزه به معنای عمیق و حقیقی کلمه مظلومند.

ایشان با تجلیل از صبوری و توکل مردم مظلوم غزه، به برخی مظاهر و تصاویر صبر و استقامت آنها اشاره کردند و افزودند: پدری که در شهادت فرزندش خدا را حمد می‌گوید، والدینی که فرزند شهیدشان را به فلسطین تقدیم می‌کنند، نوجوان مجروحی که آیات قرآن می‌خواند و صحنه‌های مشابه، نشان‌دهنده گوشه‌ای از صبر و توکل عمیق مردم غزه است.

رهبر انقلاب صبوری مردم غزه را بسیار مهم و نشان‌دهنده شکست دشمن در به تسلیم کشاندن فلسطینی‌ها خواندند و تأکید کردند: همین صبوری و توکل به داد مردم غزه خواهد رسید و در نهایت آنها را پیروز میدان خواهد کرد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بار دیگر ضربه وارد شده در حمله شنبه ۱۵ مهر رزمندگان فلسطینی به رژیم غاصب را تعیین‌کننده و بی‌سابقه خواندند و گفتند: با گذشت زمان، غیر قابل ترمیم بودن آن ضربه کاری، بیشتر در حال آشکار شدن است.

ایشان عزیمت پی‌درپی رؤسای آمریکا و دیگر کشورهای شرور و ظالم مانند انگلیس، فرانسه و آلمان به فلسطین اشغالی را تلاش برای جلوگیری از نابودی رژیم غاصب خواندند و افزودند: اشرار عالم می‌بینند که رژیم صهیونیستی براثر ضربه بسیار محکم و تعیین‌کننده رزمندگان فلسطینی در حال «تلاشی و نابودی» است؛ به همین علت با این سفرها و ابراز همبستگی و در اختیار گذاشتن اسباب جنایت مانند بمب و دیگر تسلیحات، سعی می‌کنند رژیم زخم‌خورده و ازپاافتاده را به‌زور سرپا نگهدارند.

رهبر انقلاب با اشاره به نرسیدن زور رژیم غاصب به رزمندگان فلسطینی، گفتند: رزمندگان فلسطینی روحیه و انگیزه و توان و آمادگی خود را برای اقدام حفظ کرده‌اند و ان‌شاءالله از این به بعد هم همین‌گونه خواهد بود و رژیم غاصب به‌دلیل ناتوانی در رویارویی با آنها، در حال گرفتن انتقام از مردم بی‌دفاع غزه است.

ایشان گفتند: هرکس درباره غزه صحبت می‌کند باید از صبر و اقتدار مردم غزه هم بگوید وگرنه به این مردم ظلم می‌شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در نکته مهم دیگری، آمریکا را شریک جرم قطعی جنایتکاران صهیونیست خواندند و تأکید کردند: دست آمریکایی‌ها تا مرفق به خون کودکان، زنان و دیگر شهیدان غزه آلوده است و در واقع آمریکایی‌ها در حال مدیریت این جنایات هستند.

رهبر انقلاب تکان‌خوردن وجدان عمومی جهانیان در آمریکا، اروپا و کشورهای اسلامی و دیگر مناطق جهان را واکنشی در مقابل وسعت و عمق جنایات مکرر رژیم صهیونیستی برشمردند و افزودند: مدعیان آزادی و حقوق بشر در اروپا، تظاهرات به نفع فلسطینی‌ها را ممنوع کرده‌اند اما مردم، بی‌اعتنا به این ممنوعیت‌ها، به خیابان‌ها می‌آیند و خشم و عصبانیت و ناراحتیِ وجدانی خود را فریاد می‌زنند و هیچکس هم نخواهد توانست جلوی عکس‌العمل ملت‌ها در مقابل وحشی‌گری‌های صهیونیست‌ها را بگیرد.

ایشان دولت‌های مسلمان را نیز به مراقبت و هوشیاری در قضیه فلسطین فراخواندند و گفتند: کشورهای اسلامی و سخنگویان سیاسی نباید در مقابل فضاسازی غربی‌ها قافیه را ببازند و با تکرار هرغلطی که آنها می‌کنند، فلسطینی‌ها را تروریست بنامند.

رهبر انقلاب گفتند: آمریکایی‌ها، فلسطینی‌های مدافع خانه و وطن را تروریست می‌نامند اما آیا رژیم غاصبی که خانه و وطن آنها را اشغال کرده تروریست است یا کسانیکه می‌خواهند خانه و کاشانه خود را پس بگیرند؟

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پایان سخنانشان تأکید کردند: همه بدانند که در این قضیه و قضایای آینده، ملت فلسطین پیروز است و دنیای آینده، دنیای فلسطین است نه دنیای رژیم صهیونیستی.

رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت شهیدان استان لرستان، جریان‌سازی فکری و عملی برای انتقال میراث ارزشمند نسل‌های گذشته به نسل جوان امروز را هدف اصلی کنگره‌های تجلیل از شهدا برشمردند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، «دلاوری و شجاعت» و «رفاقت، صداقت و وفاداری» اقوام لُر را از برجسته‌ترین خصوصیات مردم لرستان و مناطق لُری خواندند و گفتند: تاریخ مردم لر در صد سال اخیر، متشکل از بخش مظلومیت و اختناق در دوران پهلوی و بخش دیگر، حماسه‌سازی، درخشش و ظهور و بروز در دوره جمهوری اسلامی است و برای اینکه جوان‌ها تاریخ خودشان را بدانند، باید هر دوی این صفحات تاریخی محفوظ مانده و با هم مقایسه شوند.

ایشان با تأکید بر جریان‌سازی فکری و عملی در انتقال میراث ارزشمند جوان فداکار گذشته به جوان امروز کشور، افزودند: کشور رو به سمت قله است و در این مسیر، هم کار و تلاش زیاد نیاز دارد و هم خطر زیاد است؛ اگر بخواهیم با قدرت این راه را بپیماییم، باید از گذشته تاریخی خود استفاده کنیم و میراث گذشته را به نسل‌های کنونی منتقل کنیم.