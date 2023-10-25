سرهنگ پیمان کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به محدودیت‌های ترافیکی در محور کرج - چالوس اظهار کرد: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ تا ۲۴ امروز از مرزن آباد به سمت کرج و تهران ممنوع است.

وی بیان کرد: در صورت اعلام مأمورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ تا ۲۴ همان روز از کرج میدان امیرکبیر و آزادراه تهران - شمال به سمت مرزن آباد به صورت یکطرفه خواهد بود.

رئیس پلیس راه البرز تصریح کرد: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روزهای جمعه پنجم آبان ماه از کرج و ابتدای آزادراه تهران - شمال به سمت مرزن‌آباد ممنوع است.

وی متذکر شد: در صورت اعلام مأمورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ تا ۲۴ همان روز از مرزن‌آباد به سمت کرج و تهران به صورت یکطرفه خواهد بود.